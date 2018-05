– USA vil varsle nye sanksjoner mot Venezuela

USAs visepresident Mike Pence vil mandag kunngjøre nye sanksjoner mot Venezuela og samtidig be om at valget i mai blir utsatt, opplyser en kilde til AFP.

Kunngjøringen vil komme i en tale som Pence skal holde under et møte i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) i Washington.

En av Pences medarbeidere sier til nyhetsbyrået AFP at de nye sanksjonene vil være knyttet til narkotikasmugling. Han kaller også valget som president Nicolás Maduro har planlagt å avholde 20. mai, for en farse.

I talen vil visepresidenten snakke om hvordan «udemokratiske aktører» kan stilles til ansvar.

Ifølge AFPs kilder er det ventet at Venezuelas delegasjon vil forlate salen under Pence' tale.

OAS har lenge vært splittet mellom medlemmer som ønsker å straffe Venezuela for ikke å respektere demokratiske spillerregler, og de som støtter Maduro og hans måte å styre landet på.

Til tross for stadig kraftigere kritikk fra omverdenen, valgte Venezuela å trekke seg fra OAS i april 2017. Utmeldingsprosessen tar to år. Årsaken er at Venezuela mener at OAS blander seg inn i Venezuelas indre anliggender.

(©NTB)

Mest sett siste uken