14-åring svei av 89.000 kroner på mobilspill - nå må pappa punge ut

Brukte pappas kredittkort for å ta rotta på gnomlignende nisser. Det ble dyrt.

14-åringen brukte pappas kredittkort for å kjøpe spillpoeng i spilleappen «Clash of Clans». Det ble en dyr fornøyelse, skriver DN.

89.000 kroner brukte gutten på spillet i løpet av en snau sommermåned i 2017.

Faren var i Spania på ferie da han ble oppringt av Eurocard, som opplyste at hans kredittkort var blitt brukt til flere kjøp i Norge via iTunes den siste tiden.

Faren klaget til Finansklagenemnda, men fikk ikke gehør.

– Kortholder erkjenner at det var uforsiktig av ham å legge inn kortopplysningene tilknyttet kortet, men han var ukjent med at det kunne få et slikt omfang, skriver mannen i sin klage ifølge DN.

Eurocard mener faren, ved å gi sønnen tillatelse til å benytte kortholders Apple-id, har samtykket til pengebruken. Selskapet påpeker at kortopplysningene var lagt inn uten noen form for foreldrekontroll eller beløpsbegrensning.

«Clash of Clans», som er laget for smarttelefoner og nettbrett, går i korte trekk ut på å utvikle en landsby, trene opp soldater og lede klanen fram til seier mot gnomlignende nisser.

Spillet er i utgangspunktet gratis, og man starter med en reserve på 250 smykkesteiner. Det er når denne reserven går tom at tilbudene dukker opp, nå koster smykkesteinene penger, skriver Aftenposten i tilsvarende sak fra 2015.

Den gang var det en 9-åring belastet foreldres kort med 28.000 kroner.

Mest sett siste uken