16 store avganger på 14 måneder for Trump-administrasjonen

Rex Tillerson er det siste navnet i en lang liste med avganger.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag ble Rex Tillerson avsatt som utenriksminister i USA av president Donald Trump. Den tidligere oljetoppen ble dermed den andre ministeren som forsvinner fra Trump-administrasjonen i løpet av dens første 14 måneder.

Helseminister Tom Price gikk av 29. september, etter at Politico avslørte hans utstrakte bruk av privatfly for skattebetalernes regning. Han er bitt erstattet av Alex Azar.

I tillegg har sikkerhetsminister John Kelly byttet jobb. Han er i dag stabssjef for president Trump.

Finansminister Steve Mnuchin, forsvarsminister Jim Mattis, justisminister Jeff Sessions, innenriksminister Ryan Zinke, jordbruksminister Sonny Perdue, handelsminister Wilbur Ross, arbeidsminister Alex Acosta, boligminister Ben Carson, transportminister Elaine Chao, energiminister Rick Perry, utdanningsminister Betsy DeVos og krigsveteranminister David Shulkin er fremdeles på plass.

Kristjen Nielsen har erstattet Kelly som sikkerhetsminister.

Omveltningene har vært større blant de andre utnevnelsene til president Trump.

Michael Flynn ble presset til å gå av fra sin posisjon som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at media avslørte at han hadde løyet om samtaler med Russlands daværende ambassadør Sergej Kislijak.

9. mai fikk FBI-direktør James Comey sparken via Twitter, noe president Trump i et intervju NBC begrunnet med at Comey ledet Russland-etterforskningen.

Stabssjef Reince Priebus sa opp 28. juli 2017 og ble erstattet av nevnte John Kelly. Da hadde allerede kommunikasjonsdirektør Michael Dubke trukket seg og blitt erstattet av Anthony Scaramucci, noe som førte til at Sean Spicer trakk seg fra jobben som pressesekretær.

Anthony Scaramucci ble avsatt bare ti dager etter at han ble utnevnt, og responderte med å angripe Priebus og sjefsstrateg Steve Bannon i et oppsiktsvekkende intervju med The New Yorker.

Scaramucci: - Folk i Det hvite hus prøver å kaste Trump

17. juli trakk Walter Shaub seg fra posisjonen som direktør for myndighetsetikk. I et intervju med The New York Times sa Shaub at Trump-administrasjonen var «ganske nær å være en vits på dette tidspunktet» på grunn av dens manglende etiske standard.

Steve Bannon sluttet 18. august og ble etterfulgt av Sebastian Gorka en uke senere. Gorka var viseassistent for Trump og ble sammen med Bannon og Stephen Miller (som fremdeles er i Det hvite hus) betraktet som de største nasjonalistene i Trump-administrasjonen, skriver Business Insider.

I slutten av januar i år gikk visedirektør Andrew McCabe av. Det gjorde også direktøren for folkehelsetilsynet, Brenda Fitzgerald. Hun ga seg 31. januar, etter at Politico hadde avslørt at hun hadde kjøpt aksjer i et tobakkselskap og farmasiprodusenter selv etter at hun startet i jobben.

En uke senere var det over for Rob Porter, som trakk seg etter at det ble kjent at han anklages for voldelige angrep på to tidligere koner.

Porter hadde angivelig et forhold til kommunikasjonsdirektør Hope Hicks, som i slutten av februar annonserte sin beslutning om å gi seg i Det hvite hus.

Direktøren for USAs nasjonale økonomiske råd, Gary Cohn, trakk seg i forrige uke i protest mot tolltariffene som president Trump innfører på stål og aluminium.

Og nå er altså Rex Tillerson ferdig. Han blir den 16. betydelige avgangen i Trump-administrasjonen på bare 14 måneder.

