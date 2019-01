19 av 56 Top-Toy-butikker solgt - starter gigantisk konkurssalg på resten

Det er ikke funnet nye eier til 38 av butikkene i Top-Toy-kjedene BR Leker og Toys R Us. Nå er det duket for et storstilt konkurssalg.

- Det blir gigantsalg på alle butikkene som ikke er blitt overtatt av andre kjeder tordag, sier advokat Nils Holger Kofoed, som håndterer Top Toy-konkurset for konkursselskapet Bjarøy AS, til Nettavisen. Bjarøy as overtok Top-Toy-kjeden, med 48 butikker og nesten 700 ansatte tirsdag, og har klart å selge 19 av butikkene. Onsdag ble klart at Nordic Toy Team, som står bak Ringo, har overtatt BR-leker-butikkene på Amfi Arendal, City Syd, Trondheim, Gulskogen, Hvaltorvet, Sirkus Trondheim, Stormoa Nord (Ålesund), Strømmen Storsenter og Tasta Senter (Stavanger). Ellers overtok kjeden Extra leker ni av butikkene til Toys R Us, Sarpsborg, Lagunen i Bergen, Kristiansand, Sandnes, Gjøvik, CC Hamar, Ålesund, Tromsø og på Alna i Oslo. Butikkene på Byporten og OsloCity har ikke fått ny eier, men de venter likevel med å starte konkurssalg der. Konkurssalg De øvrige 27 står imidlertid uten ny eier og er derfor alt duket for butikkene starter arbeidet for å få realisert boet og bli kvitt varene i butikkene. Det vil skje gjennom et gigantisk konkurssalg. Slike konkurssalg gjør man når utsiktene til å finne en ny eier begynner å bli dårligere, og man vil få solgt ut varene for å få mest mulig verdi i kjeden. Les også: Top-Toy solgt: Åtte Toys'R'Us-butikker får ny eier Kofoed understreker at det alt håp er ikke ute for de resterende butikkene. - Vi holder på litt til, men det begynner å bli vanskelig. Det tyder på at det ikke er interesse for butikkene som er igjen, sier Kofoed. Slutt for merkevarene For merke merkevarene Toys'R'Us og BR-leker er det ellers etter alt å dømme slutt. –I Norge så kan det se sånn ut, i hvert fall i denne omgang. Jeg aner ikke hva man tenker på de som sitter med rettighetene. Jeg er ganske sikker på at det er slutt, sa Hans Petter Bjarøy i Bjarøy as til Nettavisen tirsdag. – Har dere noen planer om nedlegging av butikker? –Vi skal jobbe de to neste døgnene med å forsøke å finne noen som kan videreføre mest mulig og så får vi ta en oppsummering når vi er ferdig med den prosessen, fortsetter Bjarøy. Han ønsker ikke å si noe om hvor mye de måtte ut med. Les også: Top Toy Norge konkurs - 700 ansatte kan miste jobben Usikkert Med andre ord er det fortsatt usikkerhet rundt skjebnen til mange av de 700 arbeidsplassene hos giganten. Top-Toy Norge gikk konkurs i forrige uke, i etterkant av at det danske morselskapet meldte oppbud i romjulen. Da hadde de danske bestyrer over lang tid jobbet for å selge selskapet som en helhet. - Det har dessverre ikke lykkes oss å selge den norske delen av forretningen, og vi må derfor i dag erklære at vi inngir konkursbegjæring, opplyser kurator John Sommer Schmidt i det danske konkursboet i en pressemelding. Varner legger ned Days Like This - se liste over butikker som berøres

