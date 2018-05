2,5 millioner reiste med SAS i april

SAS hadde en passasjervekst på 5,6 prosent til 2,5 millioner reisende i april. Samtidig slet flyselskapet med å fylle opp flyene.

Kabinfaktoren viser hvor fulle flyene er, og tallene for april viser at den falt med 3 prosentpoeng til 72,7 prosent. Samtidig falt den planlagte trafikken med 2,2 prosent, mens kapasiteten økte med 1,9 prosent.

– Ettersom påsken falt på et annet tidspunkt enn i fjor, justerte SAS sitt nettverk og økte kapasiteten på mer forretningsorienterte ruter i april, skriver SAS i en pressemelding.

Selskapet fastslår at resultatet ble et høyere trafikkvolum særlig på kortere ruter innen Skandinavia, noe som hadde en positiv effekt på både den såkalte yielden og pask – inntekten per passasjerkilometer og inntekten per tilgjengelige setekilometer.

Selskapet merker imidlertid valutasvingningene og opplyser at den sterke amerikanske dollaren vil ha en negativ effekt på resultatet i andre kvartal med mer enn 200 millioner svenske kroner.

– Samtidig er effektivitetsprogrammet i ferd med å bli implementert. Som tidligere kunngjort, er det ventet å resultere i totale restruktureringskostnader på 1 milliard svenske kroner.

Flyselskapet planlegger i regnskapsåret 2017/2018 å øke kapasiteten med 1 til 3 prosent, drevet av lengre europeiske ruter og det faktum at Airbus A320neo-maskinene har flere seter enn flyene de erstatter.

