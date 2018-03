33 år og god for 577 milliarder - kan øke med 200 milliarder til neste 6 måneder

Vi snakker selvfølgelig om Mark Zuckerberg (33), og som droppet ut av Harvard som 19-åring, og grunnla Facebook hvor han i dag eier aksjer verdt 577 milliarder.

Vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Facebook-aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer for den videre utviklingen fremover.



Du kan lese mer om dette, og vår tekniske analyse hos Aksjeanalyser.com av Facebook-aksjen, lenger ned i saken her.

Les også: "30 års historie taler for en nær forestående kraftig korreksjon ned på Oslo Børs, og som da gjerne kan falle med så mye som 45-65 prosent"

Mark Zuckerberg, Facebook grunnlegger og milliardær CEO Mark Zuckerberg, har sett verdien av sine aksjer (med rundt 17% eierandel i Facebook i dag) stige til himmels de senere årene nå, og som i dag er verdt vanvittige 74,4 milliarder dollar, eller rundt 577 milliarder norske kroner.



Etter å ha droppet ut av Harvard grunnla han Facebook i 2004 i en alder av 19 år.



Zuckerberg startet Facebook på Harvard for studenter, og for å matche navn med ansikter i klassen.



Han tok Facebook til børs i mai 2012 og han eier fortsatt nesten 17% av aksjene.



Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan har lovet å gi bort 99% av deres Facebook-aksjeverdier i løpet av livet.



Zuckerberg har med dagens aksjekurs for Facebook ved USD 185.00, og med sine rundt 17 prosent av aksjene i selskapet, aksjer i Facebook som i dag er verdt rundt 74,4 milliarder dollar, eller rundt 577 milliarder norske kroner (74,4 MRD USD).



Til sammenligning så er verdien til Statoil, det desidert største selskapet på Oslo Børs, i dag på rundt 595 milliarder kroner.



Videre til sammenligning så er formuen til Norges 5 rikeste, og i følge Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste(2017) som følger:



1. John Fredriksen: 98 milliarder kroner

2. Odd Reitan: 48 milliarder kroner

3. Johan Johansson: 38 milliarder kroner

4. Johan H. Andressen 31 milliarder kroner

5. Arne Wilhelmsen: 27 milliarder kroner.



Til sammen så har da altså de fem rikeste nordmenn en samlet formue på rundt 242 milliarder kroner.



Får vi rett i vår Facebook analyse hos Aksjeanalyser.com, og hvis aksjen stiger 35 prosent i løpet av bare de neste 3-6 måneder, ja så vil Zuckerberg sine aksjer i Facebook da øke i verdi med rundt 208 milliarder norske kroner.

Det er da nesten like mye som den samlede formuen til alle de 5 rikeste nordmenn som har tilsammen rundt 242 milliarder kroner i formue.

Vi har altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Facebook-aksjen, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Les også: "Børskjempen kan stupe 20 prosent"

Teknisk Analyse av Facebook Inc. (ticker på Nasdaq: FB)



Facebook Inc. (FB) har i flere år nå vist en sterk utvikling innenfor innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).



Aksjen har konsolidert siden i fjor sommer i mellom USD 170,00 – 190,00 (jf. dagdiagram nedenfor).



Det er nå utløst et teknisk kjøpssignal for aksjen fra en symmetrisk triangel konsolideringsformasjon (jf. dagdiagram nedenfor).



MACD momentum-indikator signaliserer også videre oppgang for Facebook-aksjen.



Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell Signallisten har vært i kjøpssignal for Facebook-aksjen under hele den kraftige oppgangsperioden de seneste årene nå, og kun med unntak av to korte perioder på noen uker den var i salgssignal i hhv begynnelsen av 2015 og i slutten av 2016 (jf. diagram SignalListen nedenfor).



Det samlede positive tekniske bildet for Facebook Inc. signaliserer videre oppgang for aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.



Basert på dette positive tekniske bildet for Facebook så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat.



Vi ser et potensiale for aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden, opp i mot USD 240,00 – 250,00 på 3-6 måneders sikt.



Fredag endte aksjen opp 0,67 prosent til USD 185,09, og vi mener da altså at aksjen kan ha et potensiale på opp en rundt 30 til 35 prosent i løpet av de neste 3-6 måneder.

Les også: "Dansk Tivoli-aksje i positiv trend, og med stort potensiale, kan bli en av børsvinnerne på OMX København børsen"

Skulle vi få rett i vår tekniske analyse her, og hvis Facebook-aksjen stiger 35 prosent de neste 3-6 måneder så vil altså Mark Zuckerberg (33) øke verdien av sine rundt 17 prosent av aksjene i Facebook han eier, med vanvittige ca. 208 milliarder norske kroner i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Mark Zuckerberg vil da om 3-6 måneder, og hvis Facebook-aksjen nå stiger videre 35 prosent, ha en helt vanvittige formue på rundt 785 milliarder kroner.

Da blir Norges rikeste mann John Fredriksen sin formue på 'bare' rundt 100 milliarder kroner lite i forhold.

Mark Zuckerberg vil da som 34-åring, og hvis Facebook-aksjen nå stiger med 35 prosent de neste 3-6 måneder, og med sin formue på da rundt 785 milliarder kroner ha cirka 3 ganger ganger så stor formue som det Norges 5 rikeste har tilsammen totalt i formue.

Det er ikke dårlig gjort det av en 33-åring, og som droppet ut av Harvard studiene som 19-åring, og grunnla Facebook som 19-åring i 2004, og så kanskje om 3-6 måneder kan være god for en formue på vanvittige 778 milliarder kroner.

Det kan bli mye veldedighet og filantropisk innsats ut av dette, og med tanke på at Facebook grunnlegger og milliardær CEO Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan har lovet å gi bort 99 prosent av sine Facebook-aksjer for å hjelpe veldedighet via deres filantropiske organisasjon, Chan Zuckerberg Initiative.

Teknisk Analyse av Facebook Inc. (ticker på Nasdaq: FB):

