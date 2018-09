330.000 boliglånskunder har aldri opplevd renteøkning

Hver fjerde boliglånskunde vil endre økonomien som følge av renteøkningen.

- Syv år etter forrige rentehopp vil dagens rentebeslutning markere en ny tid for de 333.000 boligeierne som aldri før har opplevd renteøkning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i en pressemelding.

Les egen sak: Norges Bank setter renten opp

- Det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks adferd, sier han.

- Mange møter renteoppgangen med et skuldertrekk. Hvis boliglånsrenta øker med 0,25 prosentpoeng, vil det for de fleste ikke bety mer enn en ti-kroning eller to per dag i økte renteutgifter, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 og Luksusfellen i denne pressemeldingen.

- Når det kommer til stykket tror jeg ikke at husholdningene vil merke en liten renteøkning i særlig grad. Men jeg skjønner at noen er usikre, fordi vi har hatt lave renter lenge og fordi en renteøkning er noe helt nytt for mange, sier Gundersen.

Hver fjerde vil gjøre endringer



I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for SpareBank 1, svarer 7 av 10 av de som har boliglån at de ikke må gjøre noen spesielle tiltak om renta på boliglånet går opp i år.

Likevel oppgir 1 av 4 at en renteøkning fører til at de vil gjøre ulike tiltak i sin privatøkonomi. Tiltakene de fleste peker på er å kutte i forbruket eller spare mindre. Noen oppgir også at de vil be om lettelser på boliglånet i form av lengre nedbetalingstid eller avdragsfrihet.

GEVING: Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Har vært overstimulert



Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier at renteøkningen på kort sikt neppe vil neppe få store konsekvenser, og at det ikke er gitt at 0,25 prosent høyere styringsrente betyr høyere boliglånsrente for alle.

- Men etter hvert som det kommer flere rentehevinger kan vi forvente at det demper den usunne pris- og gjeldsutviklingen vi har sett i deler av landet gjennom årene med fallende renter. Boligmarkedet har i lang tid vært overstimulert av lave renter, derfor er tiden moden for en forsiktig normalisering av rentenivået nå som norsk økonomi er på vei opp, sier han.

Unge merker rentetrykket

Det er unge låntakere som i størst grad frykter at de må gjøre endringer i sin private økonomi for å kunne håndtere høyere renter. 6 av 10 under 25 år med boliglån oppgir at en renteøkning i år får konsekvenser for dem.



- Unge boligeiere har gjerne maksimalt lån og lav til middels inntekt. De er derfor blant de første som vil merke på lommeboka at renteutgiftene stiger. Men dette er også en gruppe der mange får økt inntekt etter hvert som de får mer jobberfaring og stiger i gradene, sier Gundersen.

Kommer flere renteøkninger

Forbrukerøkonomen tror derfor at mange unge låntakerne vil håndtere en renteøkning langt bedre enn de frykter, selv om de har strukket strikken langt.



- Men det alle bør se nøye på, er hvordan nye renteøkninger vil påvirke dem. Én økning skal gå fint for de fleste, men det er ventet ytterligere fem eller seks renteøkninger de neste årene. Med et helt nytt og høyere rentenivå i Norge, tror jeg flere må være forberedt på å prioritere annerledes i privatøkonomien. Heldigvis har vi tid til å forberede oss, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.





Slik takler du renteoppgangen

Her er Gundersens tips:

Skaff deg oversikt over hva du bruker penger på. Da blir det lettere å se om, og eventuelt hvor mye, du må kutte i utgiftene ved en renteoppgang.

Identifiser hvilke utgifter du kan kutte ned på og hvilke du kan kutte helt ut. Transaksjonsoversikten i nettbanken fungerer fint som en forslagsliste.

Kutt i luksuspreget forbruk som å spise ute, kostbare fritidsaktiviteter, dyre reiser, konserter, ferie og fornøyelser. Dette gir stor effekt og er lettere å kutte i enn mat og bolig.

Prioriter rask nedbetaling av kredittkort, forbrukslån og annen kortsiktig gjeld med høy rente. Betal ned lån med høyest rente først, det gir størst effekt.

Utsett om nødvendig planlagte investeringer som krever økt opplåning, som oppussing, bytte av bil, kjøp av nye møbler osv.

