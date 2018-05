34 kvadratmeter solgt til 3,9 millioner kroner

Hytte med utedo solgt for 3,9 millioner.

Nettavisen har tidligere skrevet om hytta på 34 kvadratmeter i indre Oslofjorden som ble lagt ut til fire millioner kroner. Fredag ettermiddag ble den solgt for 3.910.000 kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 115.000 kroner.

- Er selger fornøyd?

- Ja, absolutt. Det er en stiv pris for denne eiendommen, sier megler Marius Berger i meglerfirmaet Eie til Nettavisen.

Hytta kan skilte med sjøutsikt, skjermet uteplass med overbygd utekjøkken, gode solforhold, egen badebrygge i sameiet og 15 minutters fergetur til Aker brygge, men hytta er på beskjedne 34 kvadratmeter. I 1. etasje er det åpen kjøkken-stue og ett soverom. I tillegg er det hems med flere sengeplasser. Hytta har utedusj og tørrklosett på utsiden.

Uvanlig høyt tall

Berger sier at han aldri har sett en så stor interesse for hytter på øyene i Indre Oslofjorden som nå.

- 51 interessenter fikk tilsendt salgsoppgaven, og Finn-annonsen hadde 28.700 klikk. Det er et tall jeg aldri tidligere har vært oppe i. Tidligere har jeg sett 18.000-19.000 klikk, sier Berger.

Stor interesse

Interessen er spesielt stor for hytter på øyene Bleikøy, Lindøya og Nakkholmen i Indre Oslofjorden. Mens det i 2014 lå inne 100 autosøk på hytte på disse øyene, er det i dag 651 autosøk på disse attraktive hyttene.

- Prisen for en hytte er fra 2,9 til fem millioner kroner. Prisrekorden i dag er 4,9 millioner, men kommer den rette hytten på markedet, vil vi se fem-tallet, sier Berger. Han sier at tilbudet av disse hyttene varierer sterkt. Hvert år kommer fra tre til 12 hytter på markedet. I skrivende stund er én hytte til salgs på øyene.

- Hvem kjøper disse hyttene?

- Snakker vi om Indre Oslofjord generelt (fra Drøbak og innover) så bor 95 prosent av kjøperne i Oslo. Snakker vi bare om Bleikøy, Lindøya og Nakkholmen, så bor alle i Oslo. Det er brukervennligheten som gjør disse hyttene populære. Nærheten til byen, konstaterer Berger.

På Bleikøya øst for Hovedøya i Oslofjorden tok arbeiderklassen seg til rette med hyttebygging på 1920- og 30-tallet. De enkle plankehyttene her ble ikke bygget for å vare evig, og så sent som i 1981 kom de første festeavtalene på plass. Nå er disse småhyttene svært attraktive og går for høye priser.

