35 tiltalt for førerkortjuks

Til høsten må 33 personer møte i Larvik tingrett, tiltalt for å ha jukset på teoriprøven for førerkort. Politiet mener et syrisk ektepar organiserte jukset.

Politiet mener det syriske ekteparet har reist rundt i landet og hjulpet folk med å ta teoriprøven, skriver VG.

– Jukset skjedde ved at den som skulle ta prøven hadde en iPhone gjemt i klærne, som filmet skjermen hvor prøvene ble vist. Dette ble da overført til en person i bil utenfor, som igjen opplyste korrekt svar via en skjult ørepropp til kandidaten. Dette ble funnet da vi slo til, og ransakinger frembrakte enda mer slikt utstyr, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt til avisen.

Fem personer er hittil dømt til 24 dagers fengsel for førerkortjukset. Ytterligere tre har tilstått og venter på at saken skal komme for retten.

I tillegg vil hele 33 personer bli stevnet for retten i en samlesak i Larvik tingrett i september. Her vil også ekteparet, som omtales som hovedpersoner i saken, måtte møte.

TV 2 omtalte sakskomplekset i september i fjor. Politiet fryktet da at omfanget av jukset kunne være mye større enn de har avdekket og at det kan finnes nettverk med flere bakmenn.

(©NTB)

Mest sett siste uken