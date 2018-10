527.000 radiolyttere er borte: - DAB-overgangen har lært folk å bruke alternativer

- Har ikke fått veksten jeg hadde håpet på, sier radioekspert.

Lyttertallene i sommer var på et historisk bunnivå , men mye av de dårlige tallene ble tilskrevet lange sommerferier for radioen og flotte sommertemperaturer.

Men nå viser nye tall fra Kantar TNS at lyttingen ikke har fått det løftet som ekspertene hadde håpet på.

I uke 38 var det hele 527.000 færre lyttere enn i tilsvarende uke for to år siden - det siste fulle året for FM-nettet. Det totale lytterfrafallet er nå nesten like stort som det totale antallet lyttere som hører på P4.

Radiokanalene har mistet rundt 250.000 lyttere i året de siste to årene. Frafallet tilsvarer omtrent den samlede lytterskaren på P4.

Mener innholdet er en årsak til nedgangen

- Vi er nå på knapt det samme nivået som i uke 19 før sommeren, og man har ikke fått den veksten som jeg hadde håpet på, sier medierådgiver og radioguru Arne-Inge Christophersen til Nettavisen.

HÅPLØST: Medierådgiver Arne-Inge Christophersen synes det er håpløst at ingen bryr seg med at radiolyttingen stuper.l

- Kulturministeren sa bombastisk at fallet i lyttingen ikke skylles teknologiskiftet. Det jeg ikke har fått svar på er hva det er da, men det må jo da være programmene, sier han.

- Jeg tror nok det er en kombinasjon av de to tingene. Det har ikke vært fokusert nok på godt innhold, og mange opplever mange av kanalene som rene DJ-stasjoner.

Nye kanaler stjeler fra hovedkanalene

Ser man på tallene for hver enkelt radiokanal er det kanskje P4 som har størst grunn til å være misførnøyd: Landets største kommersielle kanal har ifølge Kantar TNS-tallene mistet 368.000 lyttere på to år. De har gått fra 956.000 til 588.000 lyttere.

Eierne har siden opprettet en rekke nye kanaler, som har tatt noe av lyttingen - men langt ifra kompensert for hele bortfallet.

- P4 sier at de har flyttet lytterne over til nye kanaler, og når du kjøper reklame hos dem kjøper du på alle kanalene - alt fra P4 til P9 Retro og NRJ. Så for dem er en lytter en lytter, men det er et stort sprik i formatene og lyttergruppene, så det er en utfordring for reklamekjøpere, sier Christophersen, som tidligere har vært styreleder i Mediebyråenes interesseorganisasjon (MIO).

Lyttertall for norske radiokanaler i DAB-nettet i de siste fem ukene. Under kategorien «P4 andre» finner man småkanalene P9 Retro og P10 Country.

- Samtidig er det slik at noen av nisjekanalene begynner å bli ganske store. En kanal som P5 er tid tider oppe og snuser på størrelsen til Radio Norge, påpeker han.

Tviler på at radio vil løfte seg

Christophersen er ganske tydelig på at det å slukke FM-nettet var en tabbe.

- Nå har frafalllet vært i overkant av 200.000 i året de siste par årene. Hvordan ser det ut om et år?

- Det er ganske vanskelig å si. Jeg hadde håpet at det hadde stabilisert seg, og at folk hadde skaffet seg teknologien slik at det var grobunn for lytting. Men jeg er redd for at dette skiftet gjør at det ikke blir noen flere lyttere, men kanskje enda færre på sikt.

Har lært folk å bruke alternativer

Mange har opplevd overgangen fra FM til DAB som knotete. Særlig har lytting i bil vært en utfordring, både med å kjøpe seg adaptere, men også utfall på standard utstyr.

- Etter å ha gravd litt i dette, vet vi jo at det ikke er nødvendigvis dekningen som er problemet, men at det har vært solgt noe dårlig utstyr, at det er solgt feil utstyr til bilene - og at det er feilmonteringer.

- Men når man til stadighet opplever utfall, skaper det irritasjon og årsaken er litt irrelevant. Da er det lett å legge inn spillelistene sine eller høre på podcast. Teknologiskiftet hjelper folk til å skape nye vaner. Hadde FN-nettet vært oppe samtidig, er jeg hellig overbevist om at lyttertallene hadde vært høyere enn vi ser nå.

- Ser man inn i fremtiden så kommer snart 5G, som ikke bare er en skikkelig motorvei, men «motorvei gange 50», med nær ubegrenset kapasitet. Da kan man lure hva man skal med DAB.

Daværende smferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) under Telenor-demonstrasjon av 5G.

