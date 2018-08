7 av 10 er mot ny bompengeordning i Rogaland

Et stort flertall av innbyggerne på Nord-Jæren er negative til en ny bomring i distriktet. Folk har heller ikke stor tro på at ordningen løser trafikkproblemer.

Det viser en meningsmåling gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland i perioden 15. til 20. august. 200 innbyggere fra hver av kommunene Stavanger, Sola, Randaberg og Sandnes er spurt om hva de syns om den svært omstridte bompengeordningen på Nord-Jæren, og blant de 800 er kun 10 prosent positive.

– Årsaken til dette er at bompenger påvirker folks hverdag. Det blir dyrere. Det er en ganske kraftig motstand, sier Idar Eidset, seniorkonsulent i Respons Analyse til Aftenbladet.

Feilmarginen for de totale tallene er fra 2,1 til 3,5 prosentpoeng.

Det er ikke så stor forskjell i svarene fordelt på kjønn og alder, men partitilhørighet synes å bety litt. Mens 96 prosent av Frps velgere og 77 prosent av Høyres er negative, er 62 prosent av Aps velgere negative. SV og MDG har flest positive velgere, men her er feilmarginen også størst for undersøkelsen.

Når spurt om de mener den nye ordningen er nødvendig for å løse trafikkutfordringene i regionen, svarer 57 prosent «i mindre grad» eller «ikke i det hele tatt». Her svarer 38 prosent at de i stor eller noen grad mener bomringen er nødvendig.

Bompengemotstandere, som er organisert i Facebookg-ruppen @neitilmerbompenger har varslet en stor aksjon onsdag, der de skal kjøre i kolonne i tre kilometer fra Bybrua i Stavanger, gjennom byen og til motorveien.

