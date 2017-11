Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen blir fungerende SSB-direktør

Tar over etter Christine Meyer.

Bjørnar Gundersen blir fungerende SSB-direktør. Han er i dag administrerende direktør i SSB.

- Styret i SSB er opptatt av å skape ro rundt organisasjonen slik at SSB kan fortsette å levere godt på samfunnsoppdraget. Jeg er veldig glad for at Bjørnar Gundersen vil påta seg denne oppgaven, sier styreleder Morten Reymert i Statistisk sentralbyrå.

Gundersen skal fungere inntil Finansdepartementet har konstituert en midlertidig administrerende direktør.

Gundersen har vært administrasjonsdirektør i Statistisk sentralbyrå siden 2012. Han kom da fra stillingen som økonomi- og personaldirektør i Nasjonalbiblioteket.

Støttes av tillitsvalgte

Parat-tillitsvalgte i SSB støtter lederutnevnelsen av Bjørnar Gundersen, skriver fagforbundet i en uttalelse mandag ettermiddag.

-Omstillingsprosessen i SSB har lenge skapt bekymring og vært en belastning for ansatte, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, som håper en ny leder nå i større grad vil lytte til de ansatte slik at prosessene kommer på rett spor.

Skjæggerud omtaler endringsprosessen under Meyers ledelse som dårlig ressursbruk og som har skapt unødvendig usikkerhet blant de ansatte.

Gundersen sier hans oppgave nå blir å skape ro internt i SSB.

– SSB er nå i en meget spesiell situasjon. Min jobb nå er å bidra til å skape ro i organisasjonen og at vi jobber godt internt med produksjon av statistikk og forskning, sier han.

Gikk av ved midnatt



SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble søndag 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling ved midnatt natt til mandag 13. november.

I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

NY KONSTITUERT: Fagdirektør Torstein Bye, fagdirektør Lasse Sandberg, kommunikasjonsdirektør Herborg Bryn, forskningsdirektør Kjetil Telle, fagdirektør Lise Dalen Md Mahon, avgått SSB-direktør Christine B. Meyer, administrasjonsdirektør - nå konstituert sjef - Bjørnar Gundersen og IT-direktør Jørn Leonhardsen.

