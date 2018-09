Advokat kritisk til at politiet oppga at Vibeke Skofterud hadde promille

Advokat John Christian Elden er kritisk til at politiet gikk ut med at Vibeke Skofterud hadde over 0,8 i promille da hun omkom i en vannscooter-ulykke.

Elden sier til VG at han mener dette er helt unødvendig i en sak der den involverte nå er død.

– Her har det vært begravelse for flere uker siden. Saken er avsluttet. Å ta den opp igjen med en påstand om at avdøde har vært alkoholpåvirket, det er helt unødvendig, sier advokaten til avisen.

– Er dere sikre på at lekkasjer fra en konkret straffesak mot en avdød MÅ fram i offentligheten? Og er det overhodet lovlig, skrev Elden i en Twitter-melding adressert til Agder politidistrikt.

ADVOKAT: John Christian Elden.

Politiadvokat Unni Guldberg i Agder-politiet svarer VG at opplysningen ble gitt ut til pressen i samråd med Skofteruds pårørende og at det ville vært rart om politiet holdt opplysningen tilbake.

Politiet opplyste mandag at Skofteruds promille var høyere enn grensen på 0,8 da hun døde natt til 29. juli, men politiet vil ikke opplyse om hvor høy promillen var.

Familien til Vibeke Skofterud ville mandag ikke kommentere opplysningen om promillen, men uttalte at de satte pris på at mediene fortsetter å respektere deres ønske om å sørge i fred.

