Aker og Obos skal bygge ut 45.000 kvadratmeter med boliger på Fornebu

Går sammen om gigantisk boligprosjekt ved siden av Røkkes hovedkontor.

OBOS og Kjell Inge Røkkes Aker går sammen om å utvikle boligtomter på Fornebuporten, ifølge en pressemelding.

Samarbeidet skal bygge tomter tilsvarende ca. 45.000 kvadratmater i boligutvikling, og dessuten betydelig næringsvolum. Tomtene befinner seg like ved siden av Akers hovedkontor i Akerkvartalet, et kontorkompleks som dessuten huser Aker Solutions og oljegiganten Aker BP.

Telenor Arena er dessuten en nær nabo.

Akers datterselskap FP Eiendom har utviklet Fornebuporten som område fra 2012 og vil fortsette i rollen prosjektutvikler for de aktuelle eiendommene.

Les også: Selvaag Bolig vil bygge en kompakt nærhetsby på Fornebu

Samtidig tar OBOS ansvar for markedsføring og salg av boligprosjektene, samt vil utnevne styreleder i selskapet.

«OBOS og Aker forener kompetanse og interesser for to boligprosjekter. OBOS er Nordens ledende boligaktør og har gjort en fantastisk jobb i å utvikle gode boområder på Fornebu. Det at OBOS velger å gå i partnerskap med FP Eiendom om utvikling av boliger på Fornebu er en anerkjennelse», sier adm. direktør Torstein Storækre i FP Eiendom i en pressemelding.

LEs også: Røkke kjøper tomt for 490 millioner kroner

«OBOS er svært fornøyd med å inngå samarbeid med en aktør som FP eiendom på Fornebu. Et slikt samarbeid vil skape nye muligheter for god og helhetlig utvikling av tomtene», sier administrerende direktør Kristine Tveitnes Seip for OBOS Fornebu AS i meldingen.

Partenes øvrige tomter på Fornebu påvirkes ikke av transaksjonen.

Mest sett siste uken