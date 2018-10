Aksel Lund Svindal investerer millioner i Aprila Bank

Alpinstjernen har kjøpt aksjer for 4,5 millioner kroner i norsk teknologibank.

Den nye teknologibanken Aprila Bank har fått med seg Aksel Lund Svindal som en av investorene. Alpinutøveren står oppført med 650.000 aksjer i banken, som basert på siste kurs på syv kroner er verd 4,5 millioner kroner, ifølge DN.

Lund Svindal tjente 27,5 millioner kroner på investeringene sine i 2017, og nå fortsetter han investeringsvirksomheten med faren sin på laget.

Heldigital bank for bedriftsmarkedet som kan gi kreditt på 15 sekunder.

– Vi har vært mye i bank og synes presentasjonen deres hadde en del positive sider som skilte seg fra ting vi ikke har gått inn i, sier Bjørn Svindal til DN.

35-åringen har tidligere satset på bank med stor suksess. Han solgte aksjer for flere millioner i banken Bank Norwegian for noen år siden.

Nå er det ikke tilfeldig at Lund Svindal satser på den nye banken, fordi han har en forkjærlighet for oppstartsselskaper. Han er inne på eieiersiden i flere oppstartsselskaper, og har også et eget klesmerke.