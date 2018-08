Aldri før har flere flydd med Norwegian - men 1 av 3 fly var forsinket

Juli var både en opptur og nedtur for Norwegian.

Norwegian holdt sine løfter om at årets sommer ikke skulle preges av pilotmangel og innstillinger, men det var ikke nok til at årets juli skulle bli en problemfri måned for selskapet.

Les også: Norwegian har hentet 100 piloter fra konkursrammede konkurrenter

Flyselskapet melder at de gjennomførte 99,2 prosent av alle planlagte flygninger i juli, men at punktligheten kun var på 67,9 prosent.

Ifølge selskapet ble punktligheten kraftig påvirket av flygelederstrekene som har rammet Europa i sommer.

Les også: Streik i Sør-Europa kan gi tidenes kaossommer i luften

Selskapet kan derimot melde at de satt passasjerrekord for en enkeltmåned.

- Totalt valgte nesten 3,8 millioner passasjer å reise med selskapet denne måneden, en økning på 13 prosent fra samme periode i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

Veksten i antall passasjerer kom samtidig med en kraftig vekst i kapasiteten på 35 prosent.

- Vi er godt fornøyd med at stadig flere passasjerer i Europa, USA, Midtøsten, Sør-Amerika og Asia velger Norwegian når de skal ut og reise. Det er også positivt at selv med stor kapasitetsøkning fyller vi flyene godt i hele rutenettet. Kapasitetsveksten er fortsatt høy, men i tråd med strategien er den nå i ferd med å avta noe sammenliknet med tidligere måneder. Etter en lang periode med sterk vekst vil vi fremover kunne høste av det vi har sådd, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Les også: Kjos lover bedre tider for Norwegian

Mest sett siste uken