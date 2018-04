Alle 30 selskaper i Dow Jones endte i minus

President Donald Trumps trusler mot Kina sørget for røde tall på Wall Street.

NEW YORK (Nettavisen): Apple falt 2,56 prosent i kurs fredag. Microsoft 2,33 prosent. Coca-Cola 1,1 prosent. Nike 2,93 prosent.

Finansinstitusjonene Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Visa og Ameican Express gikk alle ned mer enn to prosent.

Det var rett og slett ingen selskaper i Dow Jones-indeksen som unngikk minus.

Dow Jones-indeksen gikk dermed ned med 572,73 poeng, noe som utgjorde 2,34 prosent, og landet på 23.932,49 poeng.

Den bredere Standard & Poor 500-indeksen falt 2,19 prosent, eller 58,40 poeng, til 2604,43 poeng.

Nasdaq endte på 6915,11 poeng etter en minus på 2,28 poeng eller 161,44 prosent.

Nedgangen var et par timer tidligere på hele 750 poeng, så den industritunge indeksen hevet seg en del i sluttfasen fredag.

Fallet kom etter at USAs president Donald Trump torsdag truet med å trappe opp trusselen om tolltariffer på enda flere kinesiske varer. Dette kommer i tillegg til tidligere trusler, som alltid er blitt møtt med lignende tariffkrav fra kinesisk side.

Det hvite hus insisterer på at denne retorikken er en forhandlingstaktikk.

