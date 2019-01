Amazon inn i Norge

Amazon Web Services etablerer seg i Norge og vil bli landets største leverandør av datasentre.

Skylagringsgiganten Amazon Web Services (AWS) har i løpet av de siste årene etablert seg i Sverige, Finland og Danmark. Torsdag skriver selskapet i en pressemelding at de også åpner kontorer i Norge. Det melder E24.

Guido Bartels, nordisk sjef i selskapet, sier i meldingen at han på vegne av selskapet er svært glad for å åpne et kontor i Oslo, da de ønsker å være nærmere de norske kundene for å bistå med kompetanse om forretningsutvikling og informasjonsteknologi.

I Norge har selskapet allerede kunder som DNB, Gelato, Get, Itslearning, Kahoot!, NSB, Schibsted, Telenor, Tine, Tidal, Visma, XXL og Tomra, skriver E24.