Amazon overrasker med milliardresultat

Den amerikanske nettgiganten Amazon kunne torsdag melde om rekordhøy fortjeneste i årets andre kvartal, langt høyere enn analytikerne ventet.

Selskapet fikk et resultat på 5,07 dollar per aksje, mot ventede 2,48 dollar per aksje. Overskuddet er da på 2,53 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 20,6 milliarder norske kroner, og er det høyeste for Amazon noensinne.

Amazon eies av verdens rikeste mann, Jeff Bezos.

Det overraskende resultatet førte til at aksjen steg over 2 prosent i etterhandelen torsdag.

Samtidig var omsetningen noe lavere enn analytikerne forventet, på tross av en økning på 39 prosent. Inntektene endte på 52,89 milliarder dollar, tilsvarende om lag 429 milliarder kroner, mot analytikernes ventede 53,37 milliarder dollar.

Selskapet gjør det dermed langt bedre enn Facebook, som stupte på børsen torsdag etter at selskapet varslet at veksten i omsetning ville bli klart lavere resten av året.

