Amerikanske giganter gir opp butikker

Både Macy’s og Sears annonserer at de vil stenge en rekke butikker.

NEW YORK (Nettavisen): Kriserammede Sears Holdings opplyser ifølge The Washington Post at ytterligere 103 butikker skal stenges, etter at mer enn 400 er blitt stengt de siste året.

Sears Holdings vil dermed står igjen med 875 butikker.

- Vi vil fortsette å stenge noen av de butikkene som ikke tjener penger, slik at våre fysiske butikker og våre digitale ressurser matcher behovene og preferansene til våre kunder, sier Sears i en pressemelding.

Blant de 103 butikkene som nå forsvinner, er 64 Kmart og 39 Sears som skal opphøre sin drift i løpet av april.

Det er uvisst hvor mange ansatte som rammes av dette.

Sears har ikke gått med overskudd siden 2010, ifølge The Washington Post. Selskapet har stengt over 2600 butikker de siste seks årene. 97 prosent av aksjekursen til Sears Holdings har forsvunnet det siste tiåret.

Torsdag melder også Macy’s at de skal stenge elleve kjøpesenter de kommende ukene.

Mest sett siste uken