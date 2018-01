Analytiker: – Siste rekordår for sjømateksport på en stund

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Rekorden tror senioranalytiker Dag Sletmo i DNB blir den siste på en stund.

Sjømateksporten målt i kroner satte ny rekord for femte året på rad i 2017.

– Seiersrekken kan imidlertid være over for nå. Årsaken er at hoveddriveren bak de stadig nye rekordene har vært stadig høyere laksepriser, støttet av flate volumer, sier senioranalytiker på sjømat i DNB, Dag Sletmo, til Finansavisen.

– I år vil det norske volumet vokse med nærmere 10 prosent, og det vil bidra til å redusere prisen. Dermed vil verdien av lakseeksporten antakelig falle litt i år, sier Sletmo.

Laks var den viktigste arten for norsk sjømateksport i 2017, og sto for 68 prosent av den totale eksportverdien.

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd håper at en åpning av det russiske markedet, som i praksis har vært stengt for norsk laks siden 2014, kan redde 2018.

– Vår modell viser at dersom man får åpnet Russland i august, vil dette føre til en betydelig økning i gjennomsnittsprisen for hele året, sier Larsen til Dagens Næringsliv.

BI-professor Torger Reve peker også på Kina som helt avgjørende for den norske sjømatnæringen.

– Kina er et kjempemarked, og de spiser nesten alt man kan finne i havet. Vi kunne sikkert ha solgt hele Norges produksjon til Kina. Her ligger det en kjemp

