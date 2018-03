Anita Krohn Traaseth leverer tidenes beste resultat

- Det føles ekstra godt akkurat nå, sier Anita Krohn Traaseth.

Tirsdag holdes allmøte i Innovasjon Norge, med resultat det legges merke til, skriver Aftenposten.

Innovasjon Norge leverte i fjor 24 prosent mer til næringslivet enn året før.



Kostnadene ble kuttet med seks prosent.



Sykefraværet blant 700 ansatte falt fra 3,6 til 2,9 prosent.

Saksbehandlingstid for etablerertilskudd ble redusert fra 60 til 4 dager.







- Føles ekstra godt

– Jeg må ærlig si at det føles ekstra godt å legge frem slike resultater akkurat nå, sier Anita Krohn Traaseth til avisen.

Det har stormet rundt henne den siste tiden. Tidligere styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, trakk seg med umiddelbar virkning, flere i styret skal ha uttrykt mistillit og næringsministeren anklages for å ha stanset en diskusjon om hennes fremtid.

Slik svarer ledergruppen i Innovasjon Norge på Aftenpostens dekning:

- Nyheten om at styreleder trakk seg med umiddelbar virkning søndag 4. mars kom overraskende på oss alle. Saken i Aftenposten og påstandene om intern misnøye, og splittende lederstil kjenner vi oss ikke igjen i. Vi er en samlet ledergruppe som stiller oss bak Anita Krohn Traaseth.

Videre skriver de på sine hjemmesider at:

- Styret har gjennom fungerende styreleder, Jørand Ødegård Lunde, presisert at styret har tillit til daglig leder. Både eiere og oppdragsgivere har gitt uttrykk for at de er fornøyde med den jobben som gjøres i Innovasjon Norge.

- Engasjerte og motiverte

Ledergruppen nevner også flere moment, som underbygges av tallene over:

- Innovasjon Norge leverer flere oppdrag mer kostnadseffektivt enn tidligere og selskapet topper Universums liste over Norges mest attraktive arbeidsgivere blant økonomiutdannede. Interne medarbeiderundersøkelser viser at de fleste av våre kolleger er svært engasjerte og motiverte selv i de endringsprosessene vi står i. Støtteerklæringene fra fagforeningene og ansatte i Innovasjon Norge som er kommet frem i media i dag er et godt bevis på dette.

Ledergruppen sier de er stolte over resultatene oppnådd under Traaseths ledelse.

- Stor tillit

Anita Krohn Traaseth er glad for tilliten:

– Jeg opplever stor tillit. Å omstille et så stort selskap, som betyr så mye for så mange, er krevende. Det vi har gjort har vært viktig, og det har vært viktig for meg som leder å vise at jeg står i blåsten, sier hun til Aftenposten.

