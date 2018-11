Anna Rasmussen hyrer inn toppadvokat for å redusere «bloggbot»

«Mamma til Michelle» ønsker å redusere gebyret på 100.000 kroner som hun fikk fra Forbrukertilsynet.

Toppbloggeren har hyret inn advokat Christian Flemmen for å klage inn saken til Markedsrådet. Flemmen er for øvrig i disse dager en av forsvarerne til Janne Jemtland sin drapstiltalte ektemann.

– Vi har tatt saken til Markedsrådet fordi vi opplever størrelsen på den sanksjonen ilagt som urimelig, sier advokaten til DN.

Les også: Anna Rasmussen giftet seg på lørdag

TOPPADVOKAT: Christian Flemmen Johansen i rettssalen i Hedmarken tingrett, i saken mot Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann mandag. Her sammen med Ida Andenæs.

- Det har ikke vært spesielt mange avgjørelser knyttet til dette temaet i Norge, og vi ønsker å løfte det opp for å få belyst saken så godt som mulig for å komme frem til et riktig resultat, utdyper Flemmen videre.

Markedsrådet er et forvaltningsorgan som behandler ankesaker fra Forbrukertilsynet.

Behandles i starten av desember

Det var i midten av oktober at bloggeren fikk den harde straffen etter å ha brutt markedsføringsloven.

Rasmussen hadde arrangert konkurranser på Facebook uten å kåre en vinner, og ble dermed klaget inn til Forbrukertilsynet som vedtok å gi henne en saftig bot.

– Det er ulovlig å gjennomføre konkurranser eller salgsfremmende kampanjer der en lokker med premier, uten å trekke en vinner eller dele ut premier, sa direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Les også: Anna Rasmussen: - Jeg gir meg på topp

Forbrukertilsynet er informert om at Markedsrådet skal se på klagen til Rasmussen, og sier selv at saken skal tas opp til behandling mandag 3. desember.

Rasmussen har en av Norges mest leste blogger, og i 2017 hadde hennes heleide aksjeselskap en inntekt i overkant av tre millioner kroner.

Mest sett siste uken