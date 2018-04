Har du formue i aksjer eller aksjefond? Slik reduserer du skatten

Det er spesielt to gunstige grep du kan benytte deg av.

I disse skattemeldingstider er det nok flere som tenker at de burde betalt mindre skatt, og kanskje spesielt de som har lagt seg opp en formue. Men hva kan man egentlig gjøre for å redusere skatten?



Tore Malme er styreleder i rådgivningsselskapet Forvaltningshuset og møter ofte kunder med tilsvarende spørsmål.

Det er mye å spare ved å benytte seg av muligheter for skattereduksjon for formuende.



På kort sikt er det viktig å få med seg de fradragene man har krav på og sjekke at føringen i skattemeldingen er korrekt. På lengre sikt er det viktig å planlegge godt når du gjør en investering, og at du da i tillegg til å velge de investeringsløsningene som gjør at du når dine finansielle mål velger den strukturen for disse investeringene som er mest effektivt skattemessig, sier Malme.

Advokat i skatterett, Harald Hauge.

Gunstig fritaksmetode

Skatterettsadvokat Harald Hauge er enig med Malme i at planlegging er viktig.

Et klassisk eksempel blant formuende som investerer en del i aksjer, er spørsmålet om man skal opprette et investeringsselskap, noe som er gunstig når det gjelder aksjeinvesteringer. Grunnen til det er at vi i Norge har det vi kaller fritaksmetoden, som innebærer at man får en skattefrihet på aksjegevinster så lenge investeringen skjer i selskapet. Med denne skattefriheten kan man da reinvestere beløpet som man ellers ville betalt skatt av, slik at man får en raskere og høyere avkastning på pengene. Når man senere tar ut gevinster fra selskapet vil man måtte betale skatt av dette utbyttet. Generelt er dette en gunstig metode for aksjeinvesteringer i europeiske aksjer og aksjefond, forklarer Hauge.

Anbefaler aksjesparekonto

Det finnes fra høsten 2017 også en annen enkel måte å oppnå noe av det samme på uten at et eget investeringsselskap er nødvendig.

Man kan investere i aksjer og aksjefond på en aksjesparekonto, og så lenge man holder slike investeringer innenfor denne kontoen kan man kjøpe, selge og bytte uten å utløse skatt. Først når man tar ut pengene begynner man å skatte, forklarer Hauge.

Rådgivermiljøet hos Forvaltningshuset råder ikke sine klienter til å investere i kryptovaluta som langsiktig investeringsobjekt.

Malme legger også til at det er en gunstig overgangsregel ut 2018 som kan være greit å vite om, nemlig at man kan flytte sine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer med gevinster inn på Aksjesparekonto frem til 31.12., uten at det utløser skatt.

- Mange av våre kunder har benyttet seg av dette skatteamnestiet allerede, og det er også noe jeg anbefaler andre også med gevinster sterkt om å gjøre, sier han.

