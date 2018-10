Ap: Fornuftig at Jagland, Stoltenberg og Solheim ikke betaler skatt til Norge

Stoltenberg og Jagland tjener langt mer enn statsministeren, mens Solheim tjener like mye. Alle tre har skattefordeler i sine internasjonale toppjobber.

Nettavisen skrev forrige uke at de tidligere statsministrene Jens Stoltenberg (Ap) og Thorbjørn Jagland (Ap), samt tidligere SV-topp Erik Solheim, får lønn på henholdsvis 2,6 millioner kroner, 3 millioner kroner (tall fra 2016) og 1,6 millioner kroner.

Alle tre har toppjobber i internasjonale organisasjoner. Stoltenberg er generalsekretær i NATO, Jagland er generalsekretær i Europarådet og Solheim er undersekretær i FN.

Stoltenberg er fritatt for skatt, mens Jagland og Solheim betaler en intern skatt til henholdsvis Europarådet og FN.

Nettavisen har spurt de finanspolitiske talspersonene i både SV og Ap om hva de synes om lønnsnivået og skattefordelene til de tre eks-politikerne.

Rigmor Aaserud (Ap)

- Høres fornuftig ut

Ap synes det er fornuftig at Jagland, Stoltenberg og Solheim ikke betaler skatt til Norge.

- Det at det ikke betales skatt av lønninger i noen internasjonale organisasjoner verken i vertsland eller hjemland er hjemlet i internasjonale avtaler: Formålet er at disse personene skal være helt uavhengig av myndighetene. Det høres fornuftig ut, sier finanspolitiske talsperson i Ap, Rigmor Aasrud, i en uttalelse til Nettavisen.

- Når det gjelder lønnsnivået er det organisasjonene selv som fastsetter det og her har Norge mulighet til å påvirke. Det må da vurderes om lønnsnivået avviker vesentlig fra tilsvarende lederstillinger, sier Aasrud.

Til sammenligning lønnes statsministeren og statsråder i Norge med en årslønn på henholdsvis 1.680.277 og 1.365.016 kroner.

Kari Elisabeth Kaski (SV)

SV: - Dette er et høyt lønnsnivå

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, er imidlertid noe mer kritisk til de høye lønningene.

- Dette er et høyt lønnsnivå, og på samme måte som vi mener at lederlønninger i det offentlige Norge ikke bør overstige statsministerens lønn, er det gode grunner til at lønnsnivået for internasjonale politiske verv heller ikke bør bli for høyt, sier Kaski i en uttalelse til Nettavisen.

- I en tid hvor de økonomiske forskjellene øker og de på toppen trekker i fra, er det viktig at politiske organer og myndigheter ikke er med på å driver topplederlønningene oppover. Jeg forventer derfor at Stoltenberg, Solheim og Jagland bringer inn norsk lederlønnskultur og moderasjon inn i sine internasjonale organer, opplyser Kaski.

