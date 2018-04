Ap går til Stortinget med TV-titting under skolemåltider

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener det er bekymringsfullt at elever på barneskoler ser på TV mens de spiser skolemåltider.

– Denne utviklingen hører jeg om over flere deler av landet – og det bekymrer meg at dette blir løsningen. Ap vil heller ha et skikkelig skolemåltid slik at en lærer ernæring og kan spise i fellesskap, sier Solberg til NTB.

Fredag sendte han følgende spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (Ap): Hvilke vurderinger gjør statsråden av at det blir stadig vanligere på barneskoler å se TV mens en spiser dagens skolemåltid?

I sin begrunnelse viser stortingsrepresentanten til at det i stedet for høytlesing og samtaler har blitt stadig vanligere å innta nisten foran skjermen i klasserommet i spisepausen.

«Mange foreldre har reagert på denne praksisen, mens flere rektorer peker på at en heller prioriterer bemanning og lærerressurser til skoletimene, skriver Ap-politikeren.

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, som leder Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund, har i NRK etterlyst det sosiale aspektet ved lunsjen når alle barna sitter og ser på TV.

Kristine Skjøthaug, som har barn ved Sandved skole i Rogaland og arbeider med ernæring, peker i Stavanger Aftenblad på at forskning viser at skjermbruk under måltidet er negativt.

Skolens rektor Siri Britt Selvikvåg Wernø understreker at de skal være bevisste på skjermbruk, men legger til at lærere på alle trinn streber etter variasjon.

– I skolen ser vi at når TV-program er pedagogisk rettet, kan vi ha nytte av dem. Samtidig skal vi løpende diskutere bruken av skjerm, sier Wernø.

(©NTB)

Mest sett siste uken Dette er Norges dyreste penthouse nå