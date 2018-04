Ap-Raymond savner Hagen

Når Carl I. Hagen går ut av politikken, forsvinner den siste ekte Frp-er. Partiets avgiftsøkninger setter arbeidsplasser i fare, mener byrådslederen i Oslo.

– Frp har blitt det nye avgiftspartiet. Det siste påfunnet med sukkeravgiften setter norske industriarbeidsplasser i fare, sier byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Mens Frps landsmøte er i full gang på Gardermoen, hevder Johansen at avgiftene samlet er økt med 6,6 milliarder kroner med partileder Siv Jensen som finansminister. Det er nesten så han tar seg i å savne Carl I. Hagen som Frp-general.

– Hagen var sukkerkongen som tok over Frp. Når han nå varsler at han er på vei ut av politikken, forsvinner også det Frp som holder ord om sin egen politikk. Jeg er svært uenig med Hagen, men han har alltid holdt fanen høyt mot økte avgifter. Med Frp i regjering går avgiftene opp og ikke ned, sier Johansen til NTB.

Helt meningsløs

Hagen er enig med Johansen i at sukkeravgiften truer norske arbeidsplasser.

– Den er helt meningsløs. Sukkeravgiften ble forhandlet fram en sen nattetime. Den går ut over de med dårlig råd, den rammer norske arbeidsplasser og den er usosial, sier Hagen til NTB.

Løsningen er enkel, mener han.

– Nå burde Siv, Erna (Solberg), Trine (Skei Grande) og resten av regjeringen sette foten ned og si at dette er vi ikke med på. Så får man bruke mer oljepenger. Det er tøys å tviholde på denne himmelske budsjettbalansen, sier Hagen.

– Elsker jo avgifter

Den tidligere Frp-lederen humrer over at Raymond Johansen peker på Hagen som den siste Frp-er som står opp i kampen mot avgiftsøkninger.

– Jeg setter pris på at Raymond Johansen sier det. Men jeg tviler på at han kommer til å savne meg, for han elsker jo avgifter og skatter. Og dessuten er det mange andre i Frp som sier det samme som meg – det viser blant annet resolusjonsforslaget om avgifter som skal behandles på landsmøtet søndag, sier Hagen.

Sak på landsmøtet

Frp-erne ble møtt av ansatte og tillitsvalgte fra Freia, Nidar, Ringnes og Coca-Cola da de kom til landsmøtehotellet fredag. Det var ikke noe søtt møte. Bransjens folk markerte sin motstand mot økt sukkeravgift, og serverte følgende ønske:

– Vi håper Siv Jensen kjenner på trykket fra delegatene. Vi forventer at finansministeren og regjeringen snur i revidert nasjonalbudsjett og reverser denne økningen, sier første nestleder Anne Berit Aker Hansen i LO-forbundet NNN til NTB.

Johansen sier at sukkeravgiften påfører Freia en ekstra kostnad på over 2 millioner kroner per industriarbeidsplass. Oscar Sylte i Molde kan måtte legge ned. Ringnes har allerede permittert 13 arbeidere og satt en investering på 100 millioner kroner på vent.

Grensehandel

I budsjettforliket mellom de borgerlige partiene i fjor høst ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økt med 42,3 prosent.

I ettertid har grensehandelen av brus, søtsaker og alkohol skutt i været. Så langt i år har salget av brus i Norge falt med 11 prosent, mens Systembolagets omsetning i grenseområdene har økt med 8,9 prosent.

– Frp gikk til valg på å redusere grensehandelen. Nå øker den, slår Johansen fast.

Bommer

Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad mener at Johansen bommer i beskrivelsen av Frp som den nye avgiftspartiet. Avgiftene ville vært enda høyere uten Frp i regjering, lyder hans kommentar.

– De avgiftsøkningene Johansen peker på, er det ikke vi som har foreslått, det er som oftest KrF, som vi må forhandle med. Alternativet for Frp ville vært å la andre bestemme skatte- og avgiftspolitikken. Og med Ap og Senterpartiet ville det blitt mye verre, mener Njåstad.

– Dette er som om pyromanene skulle kjefte på brannmennene for å ikke slukke nok branner, tilføyer han.

(©NTB)

