Ap sier nei til regjeringens Tesla-avgift

Arbeiderpartiet mener det er for tidlig å fjerne avgiftsfritaket på elbiler og varsler at de vil gå mot regjeringens forslag om den såkalte Tesla-avgiften.

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å innføre en vektkomponent i pris- og avgiftsfastsettelsen på elbiler, som i praksis vil gjøre de største og tyngste elbilene dyrere. En tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner mer, mens lettere elbiler får en avgift ned mot 7.000 kroner.

– Det er for tidlig å fjerne avgiftsfritaket, sier Arbeiderpartiets (Ap) energi- og klimatalsmann Espen Barth Eide til Aftenposten og varsler med det at partiet i sitt alternative statsbudsjett går mot regjeringens forslag.

Den såkalte Tesla-avgiften er omstridt; På den ene siden har avgiftsfritaket på elbiler fungert som en gulrot for folk til å gå over til nullutslippsbiler, på den andre siden er tiltaket kritisert for at mye av elbil-fordelene i praksis tilfaller velstående Tesla-eiere i Oslo-området.

– Politikken har virket. De mange gulrøttene har virket og fremskynder det grønne skiftet, sier Barth Eide til avisen.

SV, Venstre og Rødt har sagt nei til regjeringens forslag. KrF har sagt ja, men partiet vil samtidig øke avgiften tilsvarende for bensin- og dieseldrevne biler.

