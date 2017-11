Ap vil styrke arbeidet mot plast i havet

Setter av 50 millioner i sitt alternative budsjett.

Nettavisen kan fortelle at Arbeiderpartiet (Ap) setter av over 50 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling i sitt alternative budsjett.

Det er 30 millioner utover regjeringens forslag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitiske talsperson Trond Giske presenterer onsdag klokken 12 partiets alternative statsbudsjett for 2018.

- Vi vil styrke arbeidet med nasjonale opprydningstiltak og andre tiltak som reduserer plastforsøplingen. Både ryddedugnader hvor frivillige deltar og ordninger med fiskere som tar med seg søppel fra havet - «fishing for litter», er viktige tiltak som bidrar til å redusere problemet. I tillegg vil vi arbeide for å redusere behovet for bruk av plast, sier Arbeiderpartiets Else-May Botten, medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til Nettavisen.

- Vi retter opp kuttene

Ap er sterkt kritisk til Frp- og Høyre-regjeringens budsjettkutt til organisasjoner som jobber med marin forsøpling:

- Naturvernforbundet får et kutt på 753.000 kr og WWF får kun videreført samme sum som i 2017 – uten indeksregulering. Dette retter vi opp i vårt alternative budsjett, sier Botten.

Botten viser til at Norge forvalter viktige naturverdier i våre havområder.

- I norske farvann finnes verdens største torske- og sildebestand, korallrev av verdensklasse, viktige tareskoger, sårbare arter som grønlandshval og enorme sjøfuglkolonier.

- Stadig mer plast havner i havet

Dessverre er marin forsøpling et tiltakende problem:

- Marin forsøpling er et økende problem, og stadig mer plast finner veien ut i havet. Forsøpling og mikroplast langs kysten og i havet er både et globalt problem som krever internasjonalt samarbeid og avtaler, og et nasjonalt problem som krever egne tiltak som ryddedugnader både langs kysten og ute i sjøen, sier Botten og utdyper:

- Plastavfall utgjør en overveldende del av marin forsøpling og brytes svært langsomt ned. Derfor er det viktig med tiltak som både forebygger og hindrer at plast kommer på avveie og at vi reduserer bruken av plast. Vi har alle vært vitne til de tragiske konsekvensene og dyrelidelsene plast i havet medfører. Plasten medfører store problemer når den fragmenteres og blir til mikroplast og tas opp i økosystemet gjennom næringskjeden til fisk, sjøfugl og sjøpattedyrene våre.

