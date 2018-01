Åpner ny direkterute til europeisk hovedstad

Det polske flyselskapet Wizzair åpner ny rute fra Flesland.

(ba.no): Tirsdag presenterte Wizzair at de åpner 17 nye direkteruter med utgangspunkt i den østerrikske hovedstaden Wien. blant byene som ble presentert var europeiske storbyer som Roma, Valencia, Dortmund, Tel-Aviv og altså Bergen.

– Dette er vi veldig glade for. Wien er en fantastisk spennende by og reisedestinasjon, sier Aina Tysse, sjef for forretningsutvikling i ved Bergen lufthavn Flesland, til BA.

Ruten ble lagt ut for salg tirsdag og skal gå fire ganger i uken fra og med 25. november i år.

– Med denne frekvensen kan du for eksempel velge mellom om å være en weekend og en langweekend sier Tysse.

Flytiden til Wien er omtrent 2,5 timer. Ruten vil gå fra Flesland klokken 1735 mandag, onsdag, fredag og søndag og fra Wien internasjonale lufthavn samme dager klokken 2045.

Oppretter nye direkteruter fra Bergen

Har ruter som går godt

Wizzair har i dag direkteruter fra Flesland til byer som Gdansk, Warszawa, Riga og Budapest.

– Dette er et selskap som vi kjenner godt, og som har drevet godt siden de kom til oss.

Tysse forteller at Budapest-ruten som ble etablert for omtrent ett år siden har gått spesielt bra.

– Jeg tror Wizzair ser at de har ruter som går godt fra Bergen fra før. De er dessuten kjent med at Vestlandet er attraktivt som destinasjon for reisende fra Europa også. Jeg tror det er det som gjør at de velger å opprette denne ruten, sier Tysse, og legger til at fjordene på Vestlandet er attraktive å besøke.

I oversikten under kan du se alle direkteruter fra Flesland som er planlagt i 2018.

NYE DIREKTERUTER I 2018

Widerøe:

Bodø

Tromsø

Hamburg

München

Billund

Gøteborg





Wizzair

Wien





Finnair

Helsinki





SAS

Tromsø

Hamburg

Pula





Norwegian

Madrid

Mest sett siste uken