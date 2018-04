Åpner nytt kullkraftverk for å få nok strøm til Bitcoin

Kryptovaluta bruker allerede dobbelt så mye strøm som alle norske hjem.

Rundt juletider var det en voldsomt hype rundt alle typer kryptovaluta, og i særdeleshet Bitcoin. Verdisettingen var på det høyeste nær 20.000 dollar per Bitcoin, men har den siste tiden falt til rundt 7000-8000 dollar.

Til tross for til dels kraftige svingninger i prisene på den blockchain-baserte teknologien, fortsetter investeringene i såkalt miningutstyr. Ifølge beregninger fra Digiconomist har investeringene i Bitcoin-utstyr vært lineær siden den voldsomme interessen begynte å blomstre høsten 2017.

Bruker dobbelt så mye som alle norske hjem

Strømforbruket til Bitcoin-utstyret isolert sett beregnes nå til over 60 TWh i året, mens den nest største kryptovalutaen Ethereum ser ut til å ligge rundt 17 TWh.

Utviklingen i strømforbruket til bare Bitcoin.

Til sammen er dette over 77 TWh i året - mer enn 80 prosent mer enn alle norske husholdninger og landbruket bruker i året.

I tillegg kommer strømforbruket til rundt et tusentall andre kryptovalutaer basert på blockchain.

Bildet fra et klassisk datasenter som jobber med Bitcoin-mining.

Gjenåpner kullkraftverk for å få billig strøm

Den største kostnaden for de som bedriver mining av kryptovaluta, er dermed ikke overraskende selve strømregningen.

Nå melder den australske storavisen The Age at det er i ferd med å skje store ting i landet. For selv om investorer gjerne vil satse på Blockchain, sliter Australia med høye strømpriser og ustabil strømforsyning.

Så stor har utfordringen vært at Tesla hastebygde et 100 megawatts backupbatteri i sørlige deler av landet som skulle slå inn ved strømmangel.

Selskapet IOT Group har derfor inngått en avtale med Hunter Energy om å gjenåpne et nedlagt kullkraftverk utenfor Sydney, slik at de kan bygge et datasenter direkte tilkoblet kraftverket.

På den måten får de ikke bare tilgang til billig strøm ved å koble seg rett på krafterket, men de unngår å belaste selve strømnettet. Dermed sparer de også nettleien.

Lavere kostnader - høye utslipp

Resultatet er at strømregningen til datasenteret antas å kuttes med rundt 20 prosent sammenlignet med dagens kostnader.

Datasenteret antas å trekke et sted mellom 10 og 20 megawatt med strøm, men målet er å utvikle området til et slags nytt Silicon Valley.

- Med dagens strømkostnader, får du mye billigere strøm ved å ha Blockchain-operasjoner utenfor strømnettet. Dette kan skape et potensial til å skape et nytt Silicon Valley i Australia, sier IOT Group-sjef Sean Neylon i en uttalelse.

Suksessen kommer derimot med sin pris: Kullkraftverk slipper normalt ut +/- 1 kg CO2 per kWh produsert - litt avhengig av type kull som brennes.

Hvis datasenteret skal trekke 20 megawatt effekt hele døgnet, vil de forbruke anslagsvis være 480 MWh - 480.000 kWh - per dag i strøm. Det gir nærmere en halv million tonn CO2 om dagen.

Det høye strømforbruket, og presset det legger på strømnettet, har ført til at flere fylker i USA har innført midlertidige forbud mot etablering av nye blockchain-operasjoner.

