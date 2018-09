Apple har kjøpt Shazam

Apple har kjøpt den populære musikkappen Shazam.

Mandag kunngjør Apple at de har fullført oppkjøpet av musikkappen Shazam. Appen, som brukes til å identifisere sanger, er svært populær og tidligere i høst ga EU grønt lys for oppkjøpet, etter at flere europeiske land ba om en granskning.

- Apple og Shazam har en lang forhistorie. Shazam var en av de første appene som ble tilgjengelig da vi lanserte App Store, og den har blitt en populær app blant musikkelskere over hele verden, sier Oliver Schusser, ansvarlig for Apple Music hos Apple i en pressemelding.

Appen skal nå bli reklamefri for alle brukere, kommer det frem i pressemeldingen.

- Vi deler lidenskapen for musikk og nyskapning, så vi er henrykt over at vi nå slår sammen teamene våre og gir brukerne enda flere alternativer for å finne, lytte til og ha glede av musikk.

