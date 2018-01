Apple henter milliardsum tilbake til USA

Apple opplyser at selskapet vil hente deler av utenlandsformuen til hjemlandet USA og dermed betale 300 milliarder kroner i skatt.

Teknologigiganten har gjennom årene opparbeidet seg en stor kontantbeholdning i utlandet. Ved utgangen av desember var den på rundt 252 milliarder dollar, ifølge det siste kvartalsregnskapet.

Selskapet opplyser at de kommer til å bruke deler av pengene de overfører til USA til å investere i nye prosjekter i landet.

– En stor seier for amerikanske arbeidere og for USA, skriver president Donald Trump på Twitter.

Apple, som hevder å være den største skattebetaleren i USA, er også et av selskapene som nyter godt av Trumps skattereform, som Kongressen vedtok i desember. Her ble det bestemt at skatten for hjemsendt profitt skulle kuttes til rundt 15 prosent og at selskapsskatten skulle senkes fra 35 til 21 prosent.

Teknologigiganten har tidligere hevdet at det ikke var i aksjonærenes interesse å hente hjem utenlandsformuen med en skatteprosent på 35 prosent.

