Arbetsförmedlingen i Sverige kutter 4500 stillinger

Sveriges Nav stenger flere kontorer som betyr at tusenvis mister jobben.

- Det er en veldig tung beslutning, sier Arbetsförmedlingens sjef, Mikael Sjöberg, til SVT.

Arbetsförmedlingen er en av Sverige største arbeidsgivere med 13.000 ansatte. Like før jul varslet myndighetene at etaten måtte spare penger, og at etaten skulle omorganiseres.

Det er fortsatt usikkert hvordan og når stillingene skal kuttes, men det anslås at rundt 240 kontorer rundt omkring i Sverige vil stenge dørene, ifølge SVT.

En politisk enighet i Sverige om å legge ut selve etaten til private aktører, er grunnen til den dramatiske kuttrunden.

- Da blir det ikke et særskilt behov ute i kommunene, sier Sjøberg til den svenske allmennkringkasteren.

Tillitsmann Fredrik Andersson i Arbetsförmedlingen reagerer med fortvilelse, og sier til SVT at det er en følelse av full kaos og at beslutningen er mye verre enn det de ansatte trodde på forhånd.