Are Traasdahl  tjente 1,3 milliarder på Telenors katastrofekjøp

Solgte selskapet for 3,1 milliarder kroner i 2016. Nå er verdien kun 400 millioner kroner.

Telenor skriver ned verdien av Tapad, skapt av nordmannen Are Traasdahl, med 1,7 milliarder kroner. Det fremgår av fjerdekvartalsrapporten til Telenor publisert onsdag.

- Vi er ikke fornøyd med utviklingen til Tapad. Utviklingen for online-markedsføring i USA er blitt mye tøffere enn ventet. Vi ser at Google og Facebook tar en mye større del av trafikken, sier konsernsjef Sigve Brekke til Nettsavisen.

Dette kommer etter en nedskrivning på en milliard kroner for et år siden.

Traasdahl selv forsvarer oppkjøpet, og sier han skal gjøre det han kan for at Telenor likevel får glede av kjøpet.

- Jeg er veldig opptatt av at Telenor får stor verdi ut av sitt oppkjøp og selv om jeg er fjernt fra selskapet nå, skal jeg bidra der jeg kan for at de får tatt ut den verdien, skriver han i en mail til Nettavisen

Fra 1,45 milliarder til 187 millioner

Til sammen er Tapad i dag priset til 400 millioner kroner, mot en kjøpssum på 3,1 milliarder kroner i januar 2016.

Traasdahl mottok 1,45 milliarder kroner ved salget til Telenor for sin aksjepost på rundt 46 prosent. Salget gjorde Traasdahl til Norges 43. rikeste person.

Nå er aksjeposten som Traasdahl solgte verdt kun 187 millioner kroner.

Traasdahl var daglig leder i Tapad frem til i fjor, da han gikk på dagen, men er fortsatt tilknyttet selskapet.

Traasdahl er på reise for tiden, men svarer Nettavisen på epost. Han forsvarer kjøpet til Telenor.

- Det er viktig å se helhetlig på verdiskapning. Telenor har 1,5 millioner fysiske butikker. For at det ikke skal gå samme veien med Telenor som det har gått med butikkjeder, kjopesentre etc må de selge sine produkter også gjennom digitale kanaler. Og Tapad er motoren i deres digitale transformation som selskap. Det betyr at Telenor kan skaffe seg flere kunder billigere. Den verdien gjetter jeg er vanskelig å få kvantifisert i en balanse av et revisorselskap, skriver han til Nettavisen.

Tapad har et annonsestyringssystem som tilnærmer seg samme bruker gjennom flere medieplattformer. Selskapet har jobbet med å introdusere selskapet til Telenors markeder i Asia.

Hadde store forventninger

For to år siden sa Brekke at Telenor gjennom kjøpet av Tapad tar en viktig posisjon i det raskt voksende markedet for markedsføringsteknologi.

- Jeg mener at vi kan skape betydelige verdier ved å bruke denne typen teknologi og teknologisk innsikt for å forbedre vår mobilvirksomhet. Dette er en teknisk plattform som kan brukes for å gi oss enda bedre kundeinnsikt, i tillegg til at den vil være en viktig brikke i arbeidet med å utvikle nye forretningsområde, sa Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor,da.

