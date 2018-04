Arne Fredly starter i shipping

Investor Arne Fredly får med seg flere norske investorer og vil kjøpe tankskip for fem milliarder kroner.

– Jeg har i en årrekke investert i mange shippingselskaper og rederier på Børsen, men aldri gjort noe selv. Nå har jeg lagt inn en bestilling på skip til en verdi av 2,7 milliarder kroner som kan bli til 5 milliarder kroner, sier Arne Fredly til Dagens Næringsliv.

Det er Fredly-kontrollerte Hunter Group som har bestilt skipene. Fredly har fått med seg Arne Bly­stad, oljeanalytiker Torbjørn Kjus og Sundt-familien.

Fredly tror at de mange nye reguleringene fra International Maritime Organization (IMO) åpner dørene for nye investorer som vil investere i nye tankskip.

– Det er nye regler i verden der man ikke får lov til å brenne bunkersolje uten å ha skrubber. Shippingbransjen har vært treg og ikke justert for dette. Gamle skip må derfor skiftes ut, sier Fredly.

Skrubber er et rensesystem for røyk og avgasser. I shipping vil skrubbere kunne brukes til å rense avgassene fra brenning av bunkersolje.

– De som ikke har ny flåte, som forblir rundt 90 prosent av flåten, må fyre med marin diesel som er 300 dollar dyrere per tonn. Dette vil stige til 500 dollar per tonn. Våre skip har skrubbere installert og vil være svært attraktive. Vi tjener 15.000 til 40.000 kroner ekstra per dag sammenlignet med gamle skip. Derfor gjør jeg det, sier Fredly til DN.

Mest sett siste uken