Arve Tellefsen lå våken hver natt i fem år frem til han hadde betalt ned fiolinen sin. Nå har den gitt han en gigantisk gevinst.

Arve Tellefsen solgte fiolinen sin for 80 millioner kroner i fjor, noe som gjorde at han er på 19. plass på topplisten over nordmennene med høyest inntekt i året som gikk.

Til sammen står Tellefsen oppført med en inntekt på 85 millioner kroner.

– Jeg solgte min fiolin, bygd av Giuse

Tellefsen kjøpte fiolinen i London i 1970 og har vært instrumentet han har spilt på under store konserter siden da.

Avtalen innebærer imidlertid ikke at 81-årige Tellefsen må gi fra seg instrumentet.

- Avtalen mellom oss er at jeg kan spille på fiolinen så lenge jeg selv vil. , legger Tellefsen til.

Kjøpte for en million

Guarneri del Gesù (1698-1744) regnes som den største fiolinbyggeren etter Antonio Stradivaris og instrumentene bygd av han går rutinemessig for svært høye summer.

Det finnes ikke flere enn 170-180 Guarneri-fioliner i verden, og verdien av dem avhenger blant annet av hvilken stand de er i, og hvem som har eid dem.

Tellefsen selv kjøpte fiolinen sin i 1970 for en million kroner.

- Det var mange penger den gang, og jeg lå våken hver natt de neste fem årene mens jeg betalte intenst ned på lånet, minnes fiolinisten i et intervju med Halden Arbeiderblad i 2015.

Lå våken

På det tidspunktet ble verdien anslått til 20 til 40 millioner kroner.

- Jeg hadde med meg min gamle lærer fra København og en fiolinmaker fra Trondheim, og jeg prøvespilte flere fioliner. Det var et par-tre som falt i smak, men de som var med meg, mente at jeg burde velge Guarneri-fiolinen. Jeg var ikke like sikker, men lot meg overtale. Det tok to-tre måneder før jeg innså at jeg hadde valgt riktig, forteller Tellefsen til HA.

