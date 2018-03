Asia følger i Wall Streets fotspor - rett ned

Bare røde tall på børsene i Asia onsdag.

Like før stengetid på børsen i Japan ser det det dårlig ut for dem som hadde håpet på fortsatt oppgang.

I Tokyo er hovedindeksen Nikkei 225 ned 2,22 prosent. Seouls KOSPI-indeks er ned 1,63 prosent og Hong Kongs Hang Seng-indeks er i minus med 1,86 prosent.

Singapores Straits Times-indeks er ned 1,25 prosent når det gjenstår tre timer av handelen.

Dermes ser det ut til at asiabørsene følger i New Yorks fotspor.

Børsen i USA har falt kraftig den siste tiden, på grunn av frykt for en handelskrig med USA og Kina i hovedrollene, men etter at det kom meldinger om at disse to landene er i forhandlinger, steg børsindeksene mandag.

Tirsdagens nedgang skyldtes i stor grad teknologisektoren.

- Vi ser en rotasjon ut av høytsvevende teknologiaksjer, hvilket var på tide, men det er ikke tydelig hvor pengene beveger seg, sier sjefsinvestor James Meyer hos Tower Bridge Advisors til Market Watch.

