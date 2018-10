Aslaug (14): - Bloggerne er ikke til å stole på. Vi vet jo at de får betalt

Ekspertene mener bloggmarkedsføring er i vekst, men de unge følgerne er skeptiske til alt som er merket med «annonse».

Det er lenge siden markedsføringsekspertene konkluderte med at blogging er «big business».

Mens toppbloggere som Sophie Elise, Caroline Eriksen og Isabel Raad can tjene opptil 50.000 kroner på ett eneste blogginnlegg med reklame, tjener selskapene bak, såkalte «influencerfirma» millioner på bloggmarkedsføring hvert år - og inntektene øker.

Marianne Solheim, digital rådgiver i Carat Norge, anslår at såkalt «influencer marketing» utgjør mellom 50 og 70 millioner kroner av det totalte reklamemarkedet i Norge, som forøvrig ligger på 20 milliarder. «Influencer» er en samlebetegnelse på personer som har stor påvirkningskraft gjennom digitale plattformer, som blogg, Youtube og sosiale medier.

Kjetil Manheim, plattformansvarlig i blogg.no, mener det er sannsynlig at tallet nærmer seg 100 millioner kroner.

- Det er vanskelig å anslå, men at det ligger på rundt 100 millioner kroner årlig vil ikke overraske meg, sier Manheim til Nettavisen.

BLOGGLESERE: Adele Christine Kavli, Mille Aslaksen Wale, Aslaug Løken Stavrum og Sine Madsen er alle 14 år gamle. De er skeptiske til alt bloggerne markerer med «reklame», men innrømmer at de lar seg påvirke.

- De største omsetter for millioner



Kort oppsummert, slik foregår influencer marketing: En bedrift betaler for at en «influencer» reklamerer for produktet på sin blogg, Youtube-kanal eller sosiale medier. Bloggeren er igjen tilknyttet et selskap, som tar seg av alt det administrative og derfor tar en viss sum av pengene.

- I blogg.no tar vi halvparten, mens bloggeren får den andre halvparten, sier Manheim.

Blogg.no ligger nå under Egmont, og er et av selskapene som tjener penger på bloggmarkedsføring. Andre selskap er United Incluencers, Adlink, som ligger under Aller, Bonnier Media og Youtube-ekspertene Splay og Nordic Screens.

Ifølge ekspertene, er markedet i vekst. Et av de største influencer-selskapene, United Influencers, tjente over 39 millioner kroner i 2017, noe som er over 10 millioner mer enn i 2016.

- Flere og flere annonsører har erfart at influencer marketing gir god effekt, og setter av mer av sitt totale mediebudsjett til oss, sier Cecilie Heimlund, kommersiell leder i United Influencers, til Nettavisen.

Fra 5.000 til 50.000 kroner



Prisen varierer fra innlegg til innlegg - og, ikke minst, fra blogger til blogger.

- Hvis det er snakk om blogginnlegg, ligger prisen per innlegg på mellom 5.000 og 50.000 kroner. På årlig basis omsetter de største bloggerne for millioner av kroner, mens de minste omsetter for 50.000 kroner, sier Manheim i blogg.no.

Mange tror kanskje at dess større bloggeren og dens følgerskare er, dess mer koster et innlegg. Det stemmer ikke, sier Manheim.

- Det er profilen som prises. Den influenceren som har de rette følgerne eller tilbyr den beste måten å løse problemstillingen på, kan få langt bedre betalt en en annen influencer som muligens har flere følgere, sier bloggsjefen.

BLOGGSJEF: - Bloggfølgerne er interessert i bloggeren som person, og det knyttes gjerne et emosjonelt bånd mellom blogger og leser, sier Kjetil Manheim, plattformansvarlig i blogg.no.

Emosjonelt bånd



Her får Manheim støtte av Marianne Solheim i Carat.

- Verdien i influencer marketing ligger i å bruke en person som har den posisjonen merkevaren ønsker å oppnå. Bloggeren bør heller ikke ta på seg oppdrag som er i strid med det vedkommende står for og vil være, da det på sikt kan føre til at leserne opplever bloggeren som illojal og vanskelig å stole på, sier Solheim.

- Vi vet jo at mange unge bloggere har svært lojale følgere. Når disse innleggene merkes med «reklame», svekkes ikke denne lojaliteten?

- Nei, ikke så lenge vi er gode på å kvalitetssikre dette. Den som reklamerer for produktet, må kunne stå inne for det. Noe annet vil være en dum tilnærming på lang sikt, sier Solheim.

Manheim er helt enig med Solheim.

DIGITAL RÅDGIVER: Marianne Solheim i Carat.

- Bloggfølgerne er interessert i bloggeren som person, og det knyttes gjerne et emosjonelt bånd der, på lik linje som noen gjør med favorittbandet sitt eller favorittfotballaget sitt. Påvirkningen er derfor mye mer direkte enn hvis vi sammenligner med tradisjonell markedsføring.

- Ikke til å stole på



Så hva sier de unge bloggleserne selv? Blir de påvirket av bloggerne til å kjøpe de samme klærne og sminken som dem?

- Bloggerne er ikke til å stole på hele tiden. Bak det de skriver ligger det penger, vi vet jo at de får betalt.

Det sier Aslaug Løken Stavrum. Hun er 14 år og leser mange av de største bloggene. Det samme gjør venninnene, Adele Christine Kavli, Sine Madsen og Mille Aslaksen Wale.

- Jeg tror det er mange som hører på bloggerne, men vi er nok litt bevisste på at vi ikke må følge alle rådene deres, sier Mille.

- Selv om bloggerne legger ut bilder av fine klær og jeg tenker «oi, sykt fin t-skjorte», så er det ikke sånn at jeg må ha det. Jeg greier meg uten, og så tenker jeg at klærne som er veldig fine på dem, ikke nødvendigvis er like fine på meg, sier Aslaug.

- Samtidig så blir jeg jo inspirert. Jeg tror også at bloggerne velger ut mange av klærne selv, så selv om det er annonse så har de kanskje valgt klær de selv liker - og som de tror leserne liker, legger Adele til.

- De ser jo perfekte ut



Jentene bruker en til to timer på bloggere og influencere hver dag. De ser youtube-videoer, følger dem på sosiale medier og leser bloggene deres.

- Jeg er egentlig litt lei av sminkevideoer fordi man greier aldri å sminke seg sånn selv. Man har jo ikke de tingene de har, sier Aslaug.

- Nei, men jeg merker jo at jeg vil ha det. Jeg ender opp med å bruke tid på å se på ting jeg vil kjøpe selv, og jeg ser jo på klærne deres for å finne inspirasjon selv, legger Adele til.

Når de ser at innleggene er merket med «reklame», blir de skeptiske. I tillegg vet de at mange av bloggerne redigerer bildene sine, og at noen av dem har operert seg for å se ut som de gjør.

- De ser jo perfekte ut og alle vil jo se ut som dem, samtidig som at vi vet at det ikke er naturlig. Mange av ungdommene i dag vet at de har operert seg og sånn, sier Adele.

Jentene har mange andre ting de driver med på fritiden enn å lese blogger. De trener, spiller fotball, håndball og driver med roing.

- Jeg tror nok at vi tenker gjennom en del ting vi leser på bloggene. Men hadde jeg vært yngre og sett alt de anbefaler og sånn, da ville jeg nok tenkt «okei, jeg får spørre mamma om jeg får den og den tingen», sier Aslaug.

Jentene mener medieoppslagene om bloggere som påvirker unge jenter i negativ forstand, er overdrevet.

- Jeg vet ikke hva andre tenker, noen blir kanskje lettere påvirket enn oss, men uansett ikke i så stor grad som media skal ha det til, avslutter Sine.

