Asle Toje i Davos: – Globalistene er på vei ut

Asle Toje kom nettopp hjem fra elitefest i Davos. På årets fest glimret tungvekterne med sitt fravær. Toje mener det er blitt for «farlig» å dra dit.

– Lufta har gått ut av seilene på Davos, sier Asle Toje til Nettavisen.

Han er nobelkomitémedlem og forfatter, og var nylig i Davos på årets toppsamling.

Hvert år samles tusenvis av de fremste toppfolkene fra både politikk, næringsliv og organisasjoner i den sveitsiske alpebyen Davos. Der koser de seg, bygger nettverk og applauderer idealisme. Hoffsjefen selv er Norges egen Børge Brende.

Den tidligere utenriksministeren er president i World Economic Forum, som organiserer den velkjente elitesamlingen i Davos. Ifølge Toje har han allerede funnet seg godt til rette.

– Sett med norske øyne kan vi være stolte. Børge Brende har tatt over hovmesterrollen i Davos, sier han.

Mindre pomp og prakt

Merkevaren Brende har tatt over er imidlertid ikke som det en gang var. Det er ikke bare champagne og kake der oppe i alpene.

– Finanskrisen og EU har endret badetemperaturen for globalistene. Ikke lengre er det udelt positivt å vise seg i Davos, sier Toje til Nettavisen.

Han er nettopp kommet hjem fra elitefesten som strekker seg over fire dager øverst på det luksuriøse området i de sveitsiske alpene. Like før han skal ut døren for å hente barna fra barnehagen, slipper han Nettavisen til for en liten prat om oppholdet.

– Var det mer pomp og prakt tidligere?

– Ja. Det er farlig å dra til Davos fordi merkevaren er ødelagt. Trump kunne ikke dra på grunn av at offentlig sektor var stengt. Theresa May grunnet Brexit. Macron måtte prioritere de gule vestene. Justin Trudeau kunne heller ikke reise, fordi han er blitt merket som globalist og fått mye kritikk. Og sånn går nu dagan, sier Toje.

– Hva sitter du igjen med etter oppholdet i Davos?

– Det er to viktige «takeaways». Eliteidealismen er på vei ut. Lenge har det vært slik at en kjendis med selvrespekt må ha en eller annen sak de snakker om på inn- og utpust til alle som vil høre på. Kjendiseri og verdige saker har mistet mye av sin verdi. Selv Bono, som er fast inventar på Davos var det begrenset interesse for, sier Toje.

EU-kritikeren som har skrevet flere bøker som omhandler globalisteliten, og mener den andre «takeawayen» er at det spriker veldig i elitens verdensbilde.

– Det er stort avvik i verdensbildet for tiden. Eliten i Vesten er bekymret for hvordan markedene vil fortsette å være åpne i møte med den nye proteksjonismen. Det er lite samarbeidsvilje for å møte fremtidens problemer. På den andre siden har man asiatene. Det florerte av asiater og indere i Davos. Og de ser verden på en helt annen måte. I deres øyne er dette en gylden periode med oppgang, sier Toje.

«Klimaskulkeren fra Sverige»

Greta Thunberg (15) fikk store overskrifter etter sitt klimastunt hvor hun skulket skolen for å sette fokus på klimaproblemene. Ifølge Toje fikk hun ikke den begeistringen slike idealister har opplevd tidligere.

Greta Thunberg holdt tale under siste dagen av World Economic Forum.

– Jeg har ikke inntrykk av at hennes lille Jeanne d’Arc-stunt skapte noen voldsom entusiasme i noen som helst leir. De store navnene var David Attenborough og Al Gore, sier han.

Mens Thunberg satte seg på et tog for å nå frem til de sveitsiske alpene, brukte mange av deltagerne privatfly. Som Nettavisen tidligere har omtalt måtte det til 1.500 privatfly for å samle eliten i Davos. Ettersom det ikke er flyplass der, så de seg pent nødt til å benytte helikopter den siste strekningen til hotelldøren.

Toje forsikrer oss om at han brukte hverken privatfly eller helikopter.

På toppmøtet ble det en ny terminologi. Ikke lengre skal man stoppe klimaendringene. Nå skal man «bøye klimakurven».

– Vi kan ikke unngå klimautfordringene, men vi kan redusere kostnadene. Det er den nye terminologien fra Davos, sier Toje.

Enkelte onde tunger vil kanskje hevde at deltagerne kan starte bøyingen av klimakurven med deres egne privatfly. Men Toje reiste ikke i privatfly. Han var ikke engang invitert.

– Hvorfor dro du dit?

– Jeg skulle skrive en sak om Davos-mennesket. Det kommer fra Samuel Huntington, den velkjente forfatteren som skrev en nådeløs kritikk av globalisteliten.

Huntington brukte begrepet for å definere det han kalte for en «global superklasse» som ikke ser på seg selv som borgere av et land, globale verdensborgere. For dem er nasjonalstaten og nasjonale politikere dinosaurer som står i veien for deres fremvekst.

Maurtue

Selv om det kan virke glamorøst for vanlige folk, vil Toje hevde det meste med Davos er ganske slitsomt.

– Du må huske at de fleste er på jobb. Det er over 3.000 delegater. De driver med endeløs networking for seg selv og deres organisasjoner. Det er slitsomt, sier Toje og sukker.

Midt i maurtuen ble det imidlertid diskutert en del viktige saker, som vil ha konsekvenser i lang tid fremover. Datasikkerhet var én av dem. Stadig flere opplever innbrudd i viktige data, og det er ikke nok å regulere det land for land.

– Det er et rom som må reguleres bedre. Det er stadig innbrudd, og data blir stjålet. Markedene ser til politiske myndigheter for å regulere det på en god måte, sier Toje.

Selv om han er meget kritisk til det han kaller globalisteliten, vil selv Toje fremheve at det finnes et godt formål med samlinger som i Davos.

– Folk snakker sammen. Politikerne kan ikke mye om datasikkerhet. Men fagfolkene gjør det. Frykten er at vi skal ende opp med et europeisk internett, et amerikansk og et kinesisk. Det vil ødelegge mye av tankegangen bak internett.

Det er ikke alle delene av eliten Asle Toje nødvendigvis kritiserer. Han savnet faktisk deler av den, og det var først og fremst finanseliten.

– Jeg savnet Gordon Gekko i Davos. Det var veldig mye idealisme og tanker om å redde verden. Det hadde vært forfriskende å høre flere snakke om temaene som angår det globale markedet: Nemlig problemet med lav vekst og høy gjeld.

Det er store skiller mellom europeere, amerikanere og asiatene på den andre siden, som kom til sterkt uttrykk på Davos-toppmøtet.

– Veksten har kjørt på en fartsdump. På én side har vi rådville europeere med mange gode forslag, men null gjennomslagskraft. På den andre siden har vi Kinas vekst som ikke er like god som forventet, og India risikerer å ikke ta over som den største økonomien i fremtiden likevel. Lokomotivet kjører ikke på samme hastighet lengre, sier Toje.

Amerikanerne og franskmenn avlyste

De som kom best ut av årets samling var nok uansett alt sveitserne. Amerikanerne hadde booket omtrent 100-150 hotellrom for Trump-delegasjonen. Franskmennene hadde booket det samme. Begge delegasjonene avlyste, men betalingen var kommet inn på forhånd.

En god del av sveitserne har for lengst sett seg lei på invasjonen av globale toppfolk. De søkte heller lengre ned i dalen på et spa hvor de slipper å forholde seg til både idealisme, elitefolk og maurtuer.

– Nå som du er tilbake i Norge: Var det egentlig kult i Davos?

– Egentlig ikke. De fleste som er der, liker tross alt ikke Davos, avslutter Toje.