Åtte land hvor man kan nyte pensjonisttilværelsen til en ekstra rimelig sum

I disse åtte landene kan du nyte pensjonisttilværelsen for en rimelig penge. Fire av de ligger i Mellom-Amerika.

Det finnes flere fordeler ved å leve i utlandet, etter man har gått av med pensjon. Som oftest velger pensjonistene å dra til utlandet fordi levekostnadene er billigere der enn i Norge.

Flere pensjonister velger ikke alltid å flytte vekk fra kulden i Norge når de flytter sørover, noen flytter fordi de ikke har spart opp nok penger når de går av med pensjon og velger å flytte vekk fra hjemlandet for å leve billigere et annet sted.

Da er det godt å vite at det finnes flere land hvor en kan leve veldig komfortabelt, for mye mindre. Med en pensjon på cirka 10 000 kroner i måneden og en halvannen million kroner i oppsparte midler kan man leve lykkelig i 30 år i disse åtte landene:

Ecuador

Ifølge Numbeo, som estimerer levekostnader i diverse land, vil det ikke koste mer enn 4700 kroner for å nyte pensjonisttilværelsen i det Sør-Amerikanske landet.

Ecuador er kjent for sitt vakre landskap, et godt helsesystem, og tilbyr flere frynsegoder til pensjonister i landet, som blant annet billig offentlig transport.

VAKKERT: Quito er Ecuadors hovedstad og en populær by for mange pensjonister.

Nicaragua

Dette frodige og fargerike landet ligger midt i Mellom-Amerika og passer utmerket for pensjonister. I hovedstaden Managua kan en leve i en fin leilighet til en svært rimelig sum. En utregning viser at det koster så lite som 2200 kroner i måneden for å leie en leilighet på rundt 80 kvadratmeter i Managua.

Thailand

For et par vil det koste cirka 8000 kroner i månedlige kostnader (utenom leie) å nyte pensjonisttilværelsen i Thailand.

BANGKOK: Thailands hovedstad er en av de dyrere byene i landet å bo i, men fortsatt veldig billig i forhold til i Norge.

Belize

Her vil månedlige levekostnader komme på cirka 13 000 kroner for en person. Landet i Mellom-Amerika tilbyr palmetrær, hvite sandstrender og et varmt klima, noe som er flere av årsakene til at mange velger å nyte pensjonisttilværelsen i landet.

Panama

Panama ligger også i Mellom-Amerika og viser seg å være et svært gunstig land å leve ut sine dager. Det er billig å bo i hovedstaden Panama City, men prisene er mye billigere så fort man forlater hovedstaden. Levekostnader i landet ligger i gjennomsnitt på 5800 kroner.

UTSIKT: Man kan nyte fine solnedganger ved kysten i Panama.

Costa Rica

Utgifter i det idylliske landet, som forøvrig også ligger i Mellom-Amerika, ligger på cirka 5300 kroner, pluss leie av bolig. Costa Rica er et av de mest populær turiststedene i Mellom-Amerika.

Malaysia

Malaysia ligger i Sørøst-Asia og pensjonister kan søke om visum for et langtidsopphold, hvis de bestemmer seg for å bosette seg på øya. Hovedstaden, Kuale Lumpur, er et av de viktigste økonomiske og kulturelle sentrene i Asia.

PETRONAS TOWERS: To tvillingtårn i Kuala Lumpur er 403 meter høye og et landemerke i Malaysia.

Spania

En utregning viser at man kan leve et behagelig liv på den iberiske halvøy i Europa for cirka 6200 kroner. Det finnes allerede mange norske pensjonister i Spania, som har kjøpt seg en liten leilighet i Torrevieja, eller på Mallorca.

STRANDLIV: Torrevieja i Spania huser allerede flere nordmenn som nyter late dager ved middelhavs-strendene.

