Luftfarten skal bli grønnere, og Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier all norsk flytrafikk skal være elektrisk innen 2040.

Svalbard lufthavn drives delvis av solceller, og på Oslo lufthavn lagres snø om vinteren for å brukes til å kjøle bygningene om sommeren. Det bores også etter geovarme på Gardermoen, melder NRK.

Flyene brenner fortsatt drivstoff som slipper ut store mengder CO2, men det kan gå mot slutten, ifølge konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

– I 2040 skal all flytrafikk her i Norge være elektrisk. Vi starter i det små og utvikler oss og legger til rette for kortbanenettet først og senere for at hele landet skal betjenes med elektriske fly i passasjertrafikken.

Foreløpig finnes det ikke infrastruktur for el-fly i Norge, men det første elektriske flyet er ventet til landet senere i år.

– Hadde du spurt meg for bare noen år siden, hadde jeg ledd, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), som ikke kan sitte stille og vente på elektrifiseringen.

– Vi vet at luftfarten kommer til å øke kraftig fremover og da er det viktig med miljøtiltak. I første rekke må flytrafikken over på mer biodrivstoff. I dag fylles 1,25 millioner liter biodrivstoff på fly på Oslo lufthavn, men dette skal opp, sier han.

