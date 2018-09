Baasmo Christiansen støtter streiken, frykter lav lønn skal gi middelmådige TV-serier

Kvaliteten på norsk TV-drama blir skadelidende hvis ikke de som jobber med produksjonen får skikkelig lønn, mener skuespiller Anders Baasmo Christiansen.

– Dette er kollegaene mine, og de fortjener å få et anstendig lønnssystem. Det er bisart at de som jobber i dramaproduksjon på TV ikke skal få samme lønn som de som jobber med film. De gjør jo akkurat den samme jobben, sier skuespiller Anders Baasmo Christiansen til NTB.

Mandag ettermiddag aksjonerte Norsk Filmforbund (NFF) utenfor Oslo S for å markere at streiken blant forbundets medlemmer i TV-dramaproduksjon har pågått i halvannen uke. På et fiktivt filmsett står skuespillere og produksjonspersonell klare. Alle forberedelser er gjort, alt er klart for opptak. Idet kameraene skal begynne å filme, fryser alt – for å symbolisere hvordan streiken rammer deler av norsk TV-dramaproduksjon.

Drøyt 50 medlemmer i NFF streiker med krav om et minstelønnssystem som skal sikre at film- og TV-dramaproduksjon lønnes likt. I forhandlinger med Virke er NFF møtt med krav om lønnsnedgang hvis kravet om lønnssystemet skal innfris, ifølge forbundsleder Sverre Pedersen.

– Kvaliteten får lide

Anders Baasmo Christiansen ønsker at det fortsatt skal være slik at dem som starter i bransjen lærer faget av erfarne og rutinerte filmarbeidere. Tariffestet minstelønn og ryddige arbeidsvilkår er avgjørende for å sikre kvaliteten til norsk TV-drama, mener han.

Christiansen frykter enkelte produksjonsselskap slanker budsjettene ved å hyre inn yngre og lavtlønte folk, på bekostning av de eldre og rutinerte, fordi de regner med at strømmetjenestene vil sikre en serie tilstrekkelig mange seere selv om produksjonen får terningkast 3.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha optimale forhold for å holde høyest mulig kvalitet. Det er kvaliteten som får lide i denne sammenhengen, sier han.

Varsler opptrapping

Sverre Pedersen i NFF varsler en ytterligere opptrapping av streiken mot slutten av uka hvis det ikke kommer en løsning på konflikten. Da blir ytterligere 15 medlemmer tatt ut i streik. Filmforbundet har tidligere varslet at inntil 150 NFF-medlemmer som arbeider med TV-drama, kan bli tatt ut i streik om konflikten vedvarer.

– Det er i alles interesse at vi kommer i dialog igjen og finner en løsning, sier Pedersen, som konstaterer at partene står langt fra hverandre.

Så lenge streiken pågår, er produksjonen av andre sesong av «Heimebane» samt den nye serien «Twin» innstilt.

– Så lenge streiken pågår, får ikke skuespillerne gjort den jobben de gjerne vil gjøre, sier Pedersen.

(©NTB)

