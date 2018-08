Håper på 1,6 milliarder kroner for eiendommen.

Bane NOR Eiendom vil selge Schweigaardsgate 33 og håper på skarp yield under 4 prosent.

Med en tiårig leieavtale med statlige Bane NOR SF i ryggen, er Bane NOR Eiendoms nybygg Schweigaards gate 33 en av de mest spennende kontoreiendommene som nå er til salgs. Bane NOR Eiendom har hyret inn Malling & Co som megler for eiendommen, som har et samlet areal på 22 635 kvadratmeter og står ferdig i første kvartal 2019. Brutto årlig husleie for 2019 er 66,5 millioner kroner, skriver Estate Nyheter.

– Vi tror eiendommen vil bli priset med en yield i området 4 prosent, men blir ikke overrasket om den går under det. Vi håper på en god salgsprosess, sier Morten Austestad, direktør Utvikling i Bane NOR Eiendom til Estate Nyheter.

Dersom eiendommen selges til en yield på 4, vil Bane NOR Eiendom oppnå en pris på over 1,6 milliarder kroner. Eiendommen har BREEAM Excellent Standard-sertifisering og ligger i Schweigaards gate rett bak Barcode på andre siden av jernbanesporene.

– Det er et bygg med flott arkitektur, gode materialvalg og ledende energikvaliteter. Blant annet vil innovativ bruk av solceller være med på å redusere byggets energibehov. Bygget er et miljøbygg, og har i tillegg en meget sentral beliggenhet nær Oslo S. Bygget er også veldig fleksibelt, og vil passe både for en-brukere og fler-brukere, sier Austestad.

Bane NOR Eiendom har utviklet flere eiendommer i Schweigaards gate som er solgt. Austestad forteller at det ligger i Bane NOR Eiendoms strategi å selge ferdigutviklet eiendom.

– Gevinster fra eiendomsutvikling er med på å delfinansiere jernbanen i Norge, sier Austestad.

