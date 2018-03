Bane Nor økte prisen fra 0 til 100 kroner dagen. Slik så parkeringsplassen ut fredag morgen

Nesten helt tomt på Lysaker stasjon.

Parkeringen ved Lysaker stasjon gikk fra å være gratis til å koste 100 kroner dagen, eller rundt 2150 kroner i måneden 1. februar i år.

Det var en del av en større økning av parkeringsavgiftene ved Bane Nors stasjoner, som Nettavisen har omtalt i flere omganger.

Les også: Bane NOR gjør pendlerparkeringen fem ganger dyrere i Oslo-regionen

Les også: Bane NOR fjerner 1448 gratis parkeringsplasser

Les også: Bane Nor fjerner 2322 gratis parkeringsplasser

Tomt

Parkeringsplassen på Lysaker, som ligger noen hundre meter fra stasjonen, hadde allerede før innføringen, ofte mange ledige plasser. Mye tyder imidlertid på at antallet ledige plasser har økt betydelig siden prisen på parkering gikk fra 0 til 100 kroner.

En leser har sendt inn et bilde som viser parkeringsplassen klokken 8.04 fredag morgen, altså midt i rushtiden.

Det er bare én bil synlig på bildet.

«Det er jo starten på påskeferien, men effekten av prisingen synes å være tilstede etter det ble økt til 100kr i døgnet. Flott utnyttelse av kapasiteten:)», skriver leseren.

Gjør tellinger

Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane Nor Eiendom forklarer den tomme parkeringsplassen med påsketrafikken.

- Det er ikke overraskende at det er få biler på parkeringsplassen. Det står færre biler enn vanlig ved de fleste stasjoner i dag, sier hun til Nettavisen.

Hun sier videre at de foretar jevnlige tellinger på parkeringsplassen på Lysaker.

- Dette vil vi fortsette med en stund til før vi beslutter om vi vil gjøre justeringer i parkeringstilbudet ved stasjonen, sier Paus.

Ledig kapasitet

Begrunnelsen for økningen i parkeringsavgift er sprengt kapasitet ved stasjonene i Oslo-regionen. Men slik Nettavisen har skrevet tidligere, har mange av parkeringsplassen ledig kapasitet midt i rushtiden.

Blant annet er Høvik og Strømmen stasjoner sjelden mer enn halvfulle. Likevel ble prisen for parkering på begge disse stasjonene femdoblet, fra 50 til 250 kroner i måneden.

Les også: Bane NOR femdobler parkeringsavgiften på nesten tomme parkeringsplasser

Les også: Bane NOR frykter parkeringsinvasjon: «Glemte» noe veldig viktig

Prisene har også hatt stor effekt på bruken av parkeringsplassene.

Ved Grorud, Ljan, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo ble det innført dagparkering fra 1. februar. Det betyr at parkeringen gikk fra å være gratis til å koste 60 kroner dagen, eller 1290 kroner i måneden.

Den svindyre ordningen gjorde at folk droppet å bruke parkeringen, slik at Bane Nor gjorde delvis retrett. De innførte pendlerparkeringsordning der pendlerne skulle betale «kun» 250 kroner måneden i stedet.

Les også: Innførte svindyr parkering: Når gjør Bane Nor retrett

Mest sett siste uken