BaneNor gjør pendlerparkeringen fem ganger høyere i Oslo-regionen

Øker fra 50 til 250 kroner i måneden.

Saken opppdateres.

Bane Nor setter opp prisen fra 50 til 250 kroner i måneden for å parkere ved utfartsparkeringene i Drammen, Asker, Høvik, Stabekk, Strømmen, Lørenskog og Ski fra og med desember.

For de øvrige stasjonene øker pendlerparkeringen fra 50 til 100 kroner for 30 dager, mens prisen på dagparkering øker fra 20 til 40 kroner per dag.

Det melder BaneNor selv på sine nettsider.

- Ved flere av parkeringsplassene våre er kapasiteten sprengt. Nå øker vi parkeringsprisene for å frigjøre parkeringsplasser til dem som virkelig trenger å kjøre bil til stasjonen. Vi vet av erfaring at en prisøkning får flere til å vurdere sin bilbruk. Dermed øker sannsynligheten for at folk som har et reelt behov for parkering, finner en ledig plass, sier direktør Stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom i en melding.

Ved å innføre de nye prisene, skriver Bane NOR at de vil motivere reisende som bor i nærheten av stasjonen til å bruke andre fremkomstmidler enn privatbil, som sykkel. Bane NOR vil dermed oppgradere parkeringsfasilitetene for sykler.

I tillegg ønsker foretaket på sikt å få på plass løsninger som muliggjøre en mer fleksibel bruk av parkeringsplassene ved stasjonene.

- Vi vil gjøre bruk av ny teknologi for å få dette til, sier Johansen.

Mest sett siste uken