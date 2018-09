Barcelona øyner rekordinntekter

Den spanske fotballgiganten Barcelona budsjetterer for inntekter på 960 millioner euro i 2018/19-sesongen. Klubben forventer et overskudd på 11 millioner euro.

Det kommer fram i et budsjettestimat som er godkjent av Barcelona-styret. Slår det til, vil katalanerne få en inntekt på 9,1 milliarder kroner i løpet av inneværende sesong. Det vil være rekordomsetning.

Forrige sesong hadde klubben inntekter på 914 millioner euro, 17 millioner mer enn budsjettert. Barcelona leverte et overskudd på 32 millioner euro, like under 300 millioner kroner etter dagens kurs.

Men det ser også lyst ut for økonomien i framtiden. I en uttalelse melder klubben at de regner med å passere 1 milliard euro i omsetning i løpet av 2021.

– Vi har mange planlagte utgifter, men flere forventede inntekter. Det vi gjør kommer aldri til å true levedyktigheten, sier talsmann Josep Vives på vegne av Barcelona.

(©NTB)

