Barnetrygden forsinket

Utbetalingen av barnetrygd blir noe forsinket, men pengene skal komme på konto senere torsdag, opplyser Nav.

Det er en feil i kommunikasjonen mellom enkelte banker og Nets som har ført til forsinkelse i utbetalingen.

Feilen gjelder omtrent 250.000 utbetalinger og gjelder alle banker unntatt DNB og Sparebank 1. Feilen er imidlertid rettet, og pengene skal være på mottakernes konto innen klokka 12.30, opplyser Nav.

Barnetrygd utbetales for alle barn opp til 18 år. Summen er 970 kroner i måneden og er skattefri. Beløpet skal økes til 1.054 per måned fra 1. mars.

(©NTB)

Celina Midelfarts tidligere drømmehjem er lagt ut for salg - se det rom for rom her: