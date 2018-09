BBC har løst problemet med strømmeforsinkelser

Fotballfans river seg i håret over strømmetjenester som ligger langt bak sanntid. BBC skal ha funnet teknologi som hindrer forsinkelser for onlineseerne.

Kanalen skriver selv at de har funnet en løsning på problematikken der strømmetjenestene ligger bak lineære TV-sendinger.

Under fotball-VM kunne folk som fulgte kampene på nett oppleve at naboene som så på vanlig TV jublet lenge før de selv så scoringene.

Årsaken til at direktesendinger blir forsinket på nett, er at det tar lenger tid å overføre video over nett enn å sende TV-signaler.

Mange fotballfans har lagt merke til at Twitter-feeden kan ligge en stund foran TV-bildene de får inn på nettbrett og mobil.

Nylig bekreftet Amazon at de hadde opplevd det samme da de strømmet kamper fra US Open i tennis.

Ifølge BBC har de funnet en måte å dele overføringene i mindre segmenter som går raskere gjennom sendesystemet. Dermed vil nettseerne kunne se hendelser «like raskt som de ville gjort det på vanlig TV», heter det i BBCs sak om sitt eget teknologiske framskritt.

BBC sier at de vil samarbeide med andre kringkastere for å utvikle systemet før det vil bli innført. Trolig vil teknologien være klar til fotball-VM i 2022.

Strømmetjenester er blitt svært populært. I Norge sendes for eksempel Serie A og La Liga kun via nettspillere.

