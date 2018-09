Belfast internasjonale flyplass slakter Norwegian: - Idiotisk

Lite fornøyd med at Norwegian kutter ruter.

Norwegian kunngjorde mandag at de kutter to ruter fra Belfast internasjonale flyplass til New York og Boston. Siste avgang vil være 27. oktober.

Det har tydeligvis satt sinnene i kok hos ledelsen på Nord-Irlands største flyplass, som hevder at Norwegians «mindreverdige» produkt får «idiotiske» konsekvenser.

Skarp

I en uvanlig skarp uttalelse, gjengitt av blant annet Belfast Telegraph, BBC og Belfast Live, sier en talsperson at de er «ekstremt skuffet» over beslutningen, men at tilbudet til Norwegian verken var fleksibelt eller attraktivt nok for å få folk i nærområdet til å benytte seg av det.

BELFAST FLYPLASS: oversiktsbilde.

«Beklageligvis har det begrensede og mindreverdige produktet til Norwegian skapt bevissthet i markedet, men idiotisk nok fører det til at stadig flere nord-irske passasjerer blir kanalisert til Dublin», heter det i uttalelsen.

De viser til at fra Dublin flyr Norwegian to ganger daglig over Atlanteren, mot to ganger ukentlig fra Belfast.

«Det er lite bærekraftig at to millioner mennesker i vårt område ikke skal ha noe annet valg enn å gjennomføre en lang og unødvendig reise til Dublin for å fly over Atlanteren», heter der videre.

- Ufortjent

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, mener kritikken er ufortjent.

- Vi synes det er synd at Belfast-flyplassen uttaler seg sånn. For å få en rute til å fungere, er vi avhengig av etterspørsel. Det må flyplassen stimulere til, i likhet med turistorganisasjoner, lokal næringsliv og selvsagt flyselskapet. Det er et samarbeid, sier Sandaker-Nielsen til Nettavisen.

PRESSESJEF: Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Han sier at grunnen til at Norwegian har økt fra Dublin er at de har veldig god etterspørsel derfra.

- Men fra Belfast var den ikke tilfredsstillende og da har vi valg å legge ned tilbudet. Vår oppfordring til Nord-Irland er at de må sørge for at flere ønsker å reise dit og da må flyselskapet vurdere om etterspørselen er god nok. Det har vi prøvd og det gikk ikke, sier Sandaker-Nielsen.

